12 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TARDE PARA INFANCIAS

Espectáculos infantiles este sábado en La Lavanderas

Se presentará la Varieté Pachinfancias, a partir de las 16.

Martes, 12 de agosto de 2025 01:02
TARDE PARA INFANCIAS | TRES OBRAS SE PRESENTARÁN EL SÁBADO.

Este sábado desde las 16, La Variete Pchinfancias se propone celebrar el Día del Niño, con tres especiales espectáculos para las infancias, en el Anfiteatro Las Lavanderas del Parque lineal Xibi Xibi.

Se tratará de una tarde de teatro, circo y malambo para toda la familia.

La primera obra que se presentará es "Super Mandarina y Estrellita la Aprendiz", dirigida sobre todo a las primeras infancias. La misma aborda las emociones y desafíos que se presentan cuando vamos creciendo.

Luego será el turno de "Agentes Yaku", obra de circo teatro infantil, que aborda la relación que tenemos con los bienes naturales y sobre todo el uso que hacemos del agua.

Finalmente, se presentará "Antonia la Malambista", un espectáculo de malambo y bombo fantasía, para toda la familia. La propuesta reivindica y refresca lo tradicional de nuestro arte folclórico.

Los tres espectáculos son abiertos para todo público pero con aporte a la gorra que los artistas pasarán al final de cada número artístico.

 

