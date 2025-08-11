Dispar y sorpresiva suba en el precio de las naftas en Jujuy

Las estaciones de servicios de Jujuy amanecieron hoy todas con distintos precios en sus combustibles, es decir, no coincide un precio entre uno y otro surtidor.

Resulta que se comenzó a aplicar en YPF un sistema de precios “dinámicos” que varía según la ubicación y la demanda de combustible.

La Cámara de Expendedores de Jujuy aseguró que lo que se busca es evitar el aumento del combustible los días 1 de cada mes u otras suban durante el mes en curso.

Cabe aclarar que esta actualización en los precios y las próximas que se realicen no serán anunciadas previamente.

El Gobierno nacional busca incentivar el consumo en horarios no tan concurridos a las estaciones de servicio, que serían los horarios en el que precio del combustible sería “más barato”. Mientras que en los horarios de mayor demanda el precio puede aumentar.

Hay que esperar que medidas adoptarán otras estaciones de servicio en cuanto a esta nueva modaldiad.