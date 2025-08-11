Gimnasia sumó un punto frente a Mitre en Santiago

Gimnasia se fue masticando bronca. El empate 1 a 1 ante Mitre en Santiago del Estero dejó sabor a poco, ya que tuvo las mejores oportunidades para hacer diferencias y relegó la punta porque su homónimo de Mendoza ganó. Obligado por las circunstancias el local salió a manejar la pelota y no tardó en tener la primera chance con Díaz que remató por encima del horizontal el centro de Machado.

Gimnasia se fue masticando bronca. El empate 1 a 1 ante Mitre en Santiago del Estero dejó sabor a poco, ya que tuvo las mejores oportunidades para hacer diferencias y relegó la punta porque su homónimo de Mendoza ganó. Obligado por las circunstancias el local salió a manejar la pelota y no tardó en tener la primera chance con Díaz que remató por encima del horizontal el centro de Machado.

Sin embargo después todo se tornó aburrido, porque la imprecisión se apodero de los dos equipos.

El equipo de Matías Módolo solamente tuvo un remate desviado de Molina por izquierda. Le faltó claridad para poner un pase fino ante un Mitre que sentía el hostigamiento de la gente.

Pero el "lobo" no supo aprovecharlo, estuvo largo, no hubo conexión entre la última línea, los volantes y los delanteros quedaron aislados.

Sobre el final, el local comenzó a llegar por el costado izquierdo, Machado desbordó y puso el centro al medio, pero Kabalin ejecutó desviado. Fue un aviso de lo que pasó a los 40 minutos, porque repitió la fórmula con el desborde de Machado que puso el centro, la bocha quedó boyando entre Cosaro y Dematei que ninguno rechazo y apareció otra vez el media punta local para definir.

En el complemento se vio lo mejor del conjunto "albiceleste". El ingreso de Francisco Maidana en la mitad de la cancha le dio el equilibrio que necesitaba y Casa desniveló con la velocidad por los costados.

Por eso en cinco minutos, tuvo tres chances claras. Primero Fernández definió y tapó bien Jachfe. Después el "1" local con el pecho le ahogó el festejo al "Polaco" Menéndez cuando quedó cara a cara con el arquero y tras cartón con una volada espectacular otra vez sacó la pelota que iba al ángulo ejecutada por Fernández.

El "lobo" llegada y con claridad. Menéndez otra vez definió y se lució el golero de un Mitre que no la pasaba bien. De tanto ir, Gimnasia tuvo su premio. El ingresado Alejandro Quintana con un remate fuerte capitalizó el centro de Casa y decretó la igualdad cuando el reloj marcaba 39 minutos.

Sobre el final, Menéndez forcejeó con Moscarelli y luego de caer ambos jugadores el delantero "albiceleste" le propinó un golpe que derivó en la expulsión del atacante jujeño.

Domingos de chacarera y fútbol

Los domingos en Santiago del Estero se viven de una manera diferente. Con el ritmo de chacarera, el aroma a asado, todos en familia descansan, porque no pierden esa costumbre de siglos que siempre los caracterizó. Por eso, salvo algunos restaurantes lógicamente, se los pudo ver con atención al público, después nadie camina las calles. Eso sí, respiran deporte, porque los escuchas hablar de fútbol, con un equipo en la Liga Profesional y otros en la Primera Nacional, pero no dejan de lado el básquet, quizás para muchos el más popular de los deportes en la ciudad.

Igual, la gente, en poca cantidad, dijo presente en el estadio para alentar a Mitre, y se hicieron sentir los 90 minutos, aunque sabido es, el "aurinegro" no pasa por un buen momento, por eso el termómetro de la gente fue de menor a mayor. Comenzaron cantando y alentando, pero a los 15 minutos, ya presionaban y cuando el cronómetro marcaba los 30, el clásico "jugadores, no juegan contra nadie" se hizo sentir más fuerte.

Previo al partido, hubo saludos de ambos lados, "Kichu" Díaz y Marcos Sánchez, vistieron la camiseta "albiceleste" alguna vez y dejaron buenos recuerdos en el cuerpo de utilería.

Además de dejar dos puntos en Santiago del Estero, el "lobo" pierde dos jugadores fundamentales para la próxima fecha, ya que Nicolás Dematei llegó a las diez tarjetas amarillas y debe purgar dos fechas, mientras que el "Polaco" Menéndez se fue expulsado.

Luego de 13 fechas, Gimnasia dejó de ser puntero, atendiendo que Gimnasia de Mendoza le ganó a Chaco.