Vecinos rescataron a niños de un incendio

Vecinos rescataron a dos niños de 6 y 7 años de un domicilio que se incendiaba, tras escuchar los pedidos de auxilio y ver humo. El foco ígneo se produjo cuando los pequeños jugaban con un encendedor y papel.

Bomberos sofocaron el foco ígneo. Los niños fueron asistidos por personal del Same y de manera fortuita resultaron ilesos.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del episodio el pasado miércoles alrededor de las 16.30, cuando una mujer alertó a los efectivos de la Subcomisaría San Francisco de Álava, sobre un incendio en un domicilio ubicado sobre un tramo de la calle Tesorero del homónimo barrio capitalino.

De manera inmediata el personal del Cuerpo de Bomberos se presentó en el lugar, constató lo alertado e inició con los trabajos para sofocar el fuego.

Por su parte, efectivos policiales se entrevistaron con dos hombres que mencionaron ser inquilinos del inmueble y que el incidente se habría producido en el alquiler de su vecina.

También agregaron que se percataron que del domicilio salía abundante humo y al acercarse escucharon los gritos de dos niños de 6 y 7 años que se encontraban solos y pedían ayuda, por lo que forzaron la puerta y los rescataron.

Los pequeños explicaron que se encontraban en una habitación donde jugaban con un encendedor y papel, y que en un momento las llamas se extendieron provocando el incendio.

Los mismos fueron asistidos por personal del Same, que constató que de manera fortuita no presentaban lesiones.

Posteriormente, arribó al lugar una mujer de 37 años, se presentó como progenitora de los niños y mencionó que solo se había ausentado unos minutos.

Luego de la extinción del foco ígneo, efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Subcomisaría San Francisco de Álava, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.