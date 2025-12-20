El espíritu emprendedor aflora en varias muestras

Una inmensa oferta de productos originales y surgidos de las manos de los jujeños se ofrece por estos días, previos a las fiestas de fin de año, no sólo casa por casa, de boca en boca y a través de las redes sociales. Sino que también, impulsadas por entidades públicas y privadas, se realizan exposiciones que les permiten mostrarse y vender en forma conjunta.

El emprendedurismo se constituye también en otro termómetro social de que los ingresos familiares deben estirarse largamente para llegar a fin de mes pero la energía y el empuje están para reforzar sus iniciativas.

La agenda de mayor visibilidad arrancó ayer en la Ciudad Cultural con la "Expo Jujuy Productiva" que se extenderá hasta hoy -de 9 a 21- con decenas de participantes de distintos puntos de la provincia. Están distribuidos en dos carpas: una de frutas, verduras y carnes de la Puna y Quebrada mientras que en la otra se ubican floricultores de los Valles y el Ramal.

Con la organización de la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo también se propone otorgar valor agregado a través de la actuación de grupos en vivo de distintos ritmos, la realización de concursos, sorteo de obsequios y un patio gastronómico. Además, por un convenio con la comuna un colectivo urbano por línea llega hasta el predio.

Los emprendedores comentan los puntos fuertes de sus productos como el caso de "Federala" que hace mates de calabaza y cuero únicos o cintos y rastras personalizados; mientras que "Sumalagua" de Tumbaya incursiona en los mixes y yerbas con arca, yerbabuena, pupusa, rica rica y muña muña, entre otras plantas medicinales de la Quebrada.

RECORRIDA DEL GOBERNADOR

El gobernador Carlos Sadir recorrió la feria y subrayó el "acompañamiento permanente a los emprendedores y productores, mediante la generación de espacios que promuevan el desarrollo social y el trabajo local en toda la provincia". Invitó a concurrir destacando "la calidad y variedad de los productos que se elaboran en Jujuy".

Vale destacar que la atención se distribuirá desde hoy con otras convocatorias que se realizarán en el estadio "La Tablada", el parque San Martín y el campus de la Unju en avenida Bolivia.

Invitan al parque San Martín

MANUALIDADES | UNA GRAN CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR.

Ciudad Emprendedora, con el respaldo de la comuna capitalina, se desarrollará hoy y mañana de 15 a 22 en el centro del parque San Martín. Los visitantes podrán recorrer stands con propuestas de diseño, artesanías y productos regionales, elaborados por productores de la ciudad, ideales para regalar en las fiestas.

La experiencia se completará además con una atractiva agenda cultural pensada para toda la familia dado que se presentará el grupo Akostumbrados, contará con la participación de la Banda de Música Municipal y distintos cuerpos de baile locales. Además quienes se acerquen podrán acceder a promociones especiales, participar de sorteos en vivo y recibir regalos sorpresa.

Paseo de Compras

SECTOR AL AIRE LIBRE

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a vecinos y visitantes a recorrer el Paseo Sarmiento ubicado a metros del Mercado de Concentración y Abasto, en el barrio Almirante Brown. Ofrece una amplia variedad de productos especiales para estas fechas de lunes a domingo de 8.30 a 13.30 y de 17 a 20.

En “La Tablada” desde las 10

El estadio “La Tablada” será escenario hoy de la Expo Jujuy Emprende en Navidad, desde las 10 a las 22, con entrada libre y gratuita. Propone un recorrido integral por distintas expresiones culturales, artísticas y productivas de la asociación que reúne a más de 900 trabajadores del sector en la provincia. La organización general del encuentro está a cargo de Leila Ubeid. Y se anticipó que los emprendedores locales ofrecerán productos artesanales, objetos decorativos y alternativas pensadas especialmente para obsequios navideños. Habrá sorteos, villancicos, juegos y bandas en vivo.