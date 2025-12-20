Fue detenido tras golpear a su pareja

Un hombre fue detenido luego de golpear a su pareja y arrojar una botella de vidrio a efectivos policiales, en la ciudad de San Pedro.

Según las fuentes consultadas por este matutino, las autoridades tomaron conocimiento del episodio el pasado jueves alrededor de las 9.45 cuando efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida recorrían de manera preventiva las vías férreas, a la altura del barrio Patricios de la ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que una mujer de 34 años los interceptó y solicitó ayuda, denunciando que su pareja, un hombre de 47, la había agredido físicamente minutos previos.

De inmediato los efectivos se dirigieron a un domicilio, ubicado sobre un tramo de la calle Zafrero, donde se había producido la agresión.

En el camino localizaron al hombre, quien se tornó agresivo al percatarse de la presencia policial, rompió una botella de vidrio y les arrojó algunas partes.

En un momento determinado, el inculpado emprendió la fuga, amenazó con autolesionarse con los restos de vidrio y se atrincheró en el domicilio sindicado.

Luego de un considerable lapso de tiempo, los efectivos hicieron desistir del irascible accionar al protagonista y lograron reducirlo.

El personal remitió las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Por tal motivo, el hombre fue trasladado a la Seccional 48° y quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la víctima radicó la correspondiente denuncia en dicha sede policial y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.