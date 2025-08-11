¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

POR LOS CLUBES

Convenio de cooperación con Alberdi y Talleres

El ministro de Gobierno, Normando Álvarez García, resaltó la importancia que tiene el deporte.

Lunes, 11 de agosto de 2025 01:00
EN PERICO | EL MINISTRO ÁLVAREZ GARCÍA, EL SECRETARIO CALVETTI Y AUTORIDADES DEL CLUB TALLERES.

Con el objetivo de continuar apostando al fortalecimiento del deporte y la recreación como herramientas de inclusión, formación y desarrollo comunitario, el Gobierno de la Provincia firmó convenios de cooperación institucional entre los presidentes de los clubes Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín, Víctor Zuleta, y Talleres de Perico, José Luis Benedetto.

Se busca generar acciones conjuntas que promuevan el acceso al deporte, mejoren la infraestructura deportiva y acompañen a deportistas y comunidades en su crecimiento integral.

El Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, acompañado por el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, el Secretario de Recursos Humanos y Finanzas, Gabriel Fiad, y Julieta Mansilla Coordinadora del Observatorio socio-laboral, expresó que este convenio refleja una decisión estratégica del gobernador, Carlos Sadir para posicionar el deporte como herramienta clave en la formación y bienestar de la ciudadanía. "Desde la Secretaría de Deportes, apoyaremos a esa gran cantidad de instituciones que llevan adelante una tarea social tan relevante como es el deporte, y a mucha gente solidaria que hace enormes esfuerzos para que los clubes sigan adelante".

Finalmente el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, resaltó seguir trabajando de manera articulada con clubes y organizaciones sociales de toda la provincia.

 

