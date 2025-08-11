Celebraciones centrales por la Virgen de la Asunción

En la presente jornada, la sexta del rezo de la novena, comienzan a desarrollarse las actividades y celebraciones litúrgicas centrales por la solemnidad de la Virgen de la Asunción el próximo viernes en la comunidad de Casabindo, distante a unos 50 kilómetros de Abra Pampa.

Mientras tanto el municipio apura la concreción de obras de mejoramiento en el sector de las tribunas y en la plaza de toros, a la vez otras en las escasas calles del poblado y el acondicionamiento del predio donde se ubica la Catedral de la Puna.

Hoy a las 6 los devotos y toreros de la Virgen partirán hacia los parajes Tolaijo y Cerro Morado en busca de los toros.

Mañana desde las 14 en el interior de la iglesia se producirá una ceremonia muy particular y emotiva, en la cual sólo participaran un grupo muy reducido de personas, quienes se ocuparán de cambiar la vestimenta de las sagradas imágenes de la Iglesia "Nuestra Señora de la Asunción" y de las andas.

El jueves a las 9 los promesantes partirán desde diferentes poblados hacia Casabindo para sumarse a las celebraciones previas; a las 10 en la plaza central se corpachará a la Pachamama y paralelamente se producirá el 2º Encuentro de copleros, al mediodía se servirá la típica tijtincha y una machorra.

A la vez se presentarán los promesantes (llegados de diferentes comunidades), samilantes y bandas de sikuris puneñas y quebradeñas que se sumarán a la celebración religiosa; y se entronizará a la santísima Virgen, ceremonia que será acompañada con repique de campanas.

Para las 14 se previó el cambio de manto de la patrona; una hora después se inaugurará la feria artesanal; a las 16 comenzarán a llegar las imágenes de diferentes distritos de la región; y desde las 17 en adelante se espera la llega de los toros del promesante Eliseo.

En la tarde, a las 18 Leocadia Gutiérrez y familia servirá una merienda a todos los presentes; el octavo día de rezo de la novena se iniciará a las 19 a cargo del Centro vecinal de Casabindo; y a las 19.30 se oficiará la misa de las vísperas y ofertorio a cargo del Grupo de jóvenes Dulce corazón de la Asunción.

Posteriormente se podrán apreciar las danzas típicas de los samilantes, toritos y caballitos, habrá también cuarteada por la feligresía con el acompañamiento de las melodías de las bandas de sikuris.

La tradicional luminaria y el espectáculo de fuegos artificiales se podrá apreciar a las 20.30, seguidamente la Banda de música "Virgen de la Asunción de Casabindo" ofrecerá un repertorio musical en honor a la patrona.

Finalmente a las 21.30 comenzará la Serenata homenaje a la Virgen de la Asunción, con coleada de corderos a cargo de miembros de las comisiones Pro templo, aborígenes, centros vecinales y del Club Incabindo; actuarán conjuntos musicales invitados, de la Escuela Primaria N° 270 y del Colegio Secundario N° 19.

En la jornada central a las 9.30 en la plaza "Pedro Quipildor" comenzará el acto protocolar; a las 10 se oficiará la solemne misa y posteriormente comenzará la procesión por las calles del pequeño pueblito puneño. A las 13 se chayará el corral de toros y a las 14 se iniciará el Toreo de la vincha.