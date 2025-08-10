Remisero sufrió el incendió de su vehículo mientras conducía

El conductor de un vehículo con el que realizaba servicio de transporte, sufrió el incendió de su rodado y tuvo que ser asistido por el Cuerpo de Bomberos. De manera fortuita solo se registraron daños materiales.
El conductor de un vehículo con el que realizaba servicio de transporte, sufrió el incendió de su rodado y tuvo que ser asistido por el Cuerpo de Bomberos. De manera fortuita solo se registraron daños materiales.
De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 21.10 sobre un tramo de la ruta provincial N°42, a la altura de la finca Berardi, en la ciudad de Monterrico.
Fue en esas circunstancias que los efectivos policiales de la Seccional 29° recibieron la alerta sobre un vehículo que se había prendido fuego, por lo que una comisión salió de inmediato.
En el lugar se constituyeron los efectivos junto a personal del Cuerpo de Bomberos, donde constataron que en la banquina, en el sentido El Carmen – Monterrico, un automóvil Volkswagen Country se encontraba envuelto en llamas, por lo que procedieron a sofocar el foco ígneo.
Asimismo se entrevistaron con el conductor, un hombre de 33 años, que se encontraba del otro lado de la banquina y quien manifestó que realizaba labores de remisero, cuando se percató sobre un fuerte olor a nafta y seguidamente el rodado se prendió fuego. Rápidamente detuvo la marcha en la banquina y alertó a las autoridades.
Personal del departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor y el vehículo fue secuestrado de manera preventiva.
Además, el personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió al conductor a un test de alcoholemia, cuyo resultado no trascendió.
Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 29°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.