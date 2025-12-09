Promotores ambientales recibirán sus certificados

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció que el 12 del corriente, en el marco de la Expo Ciudadana, se entregarán los certificados de libre deuda a los ciento diez participantes del programa Promotores ambientales. El encuentro tendrá lugar en el multiespacio General Arias. La actividad marcó el cierre anual de una iniciativa que busca fortalecer la formación, el compromiso y la participación comunitaria en torno al cuidado del ambiente.

La directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, destacó la importancia del encuentro al remarcar el valor de acercar el programa a la comunidad, "llevar este programa al cierre en el multiespacio es muy importante porque necesitamos que la gente conozca, que se acerque, que vea lo que hacen los promotores ambientales".

La funcionaria también explicó los fundamentos de la iniciativa. "El programa consiste en la capacitación en todo lo que tiene que ver con temas ambientales, cuidados ambientales de nuestros sectores, de nuestros barrios, de nuestro hábitat, aprender, concientizar al vecino y en compensación se reducen las deudas que tienen con el municipio en los cánones, que tiene que ver en la limpieza de la vía pública y en cánones de cementerio".

Por su parte, Marcelo Molina, director de Economía Circular, celebró la amplia participación del 2025 y detalló los contenidos formativos que su área aportó al programa. "Hubo muchos participantes este año, la parte que le corresponde a Economía Circular es la capacitación en cuanto a lo que hace al ambiente urbano, que es donde nosotros nos desarrollamos, se concientizó sobre los insectos que tienen un papel importante en lo que hace a la polinización de las flores y para los alimentos que nosotros después consumimos".

Molina añadió que "también se brinda una capacitación de manejo de residuos para que la gente que participa del programa pueda ser transmisora de toda esa información y llevarla dentro del propio barrio como concientización a los propios vecinos para que se mantenga un ambiente limpio".

Finalmente dijo que "este programa comienza en marzo, y termina en octubre, se dan distintas charlas, alrededor de cuatro o cinco en todo el periodo".

Presentan libro

El libro cancionero "Resuenan. Canciones por un Jujuy libre de violencias de género" se presentará mañana a las 18.30 en el Centro Cultural "Macedonio Graz".