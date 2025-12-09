Motociclista sufrió heridas de gravedad tras siniestro vial

Un motociclista se encuentra internado en sala de terapia intensiva del hospital "Pablo Soria", luego de perder el control del rodado mientras conducía en estado de ebriedad, derrapar y colisionar contra un vehículo estacionado.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar este fin de semana alrededor de las 22 en la intersección de la avenida Intersindical y la calle 260 del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 30 años se desplazaba a bordo de una motocicleta Rouser de 160 cc de cilindradas, hasta que en un momento determinado perdió el control del rodado, derrapó y chocó contra una camioneta Toyota Hilux estacionada.

Producto del fuerte impacto, el motociclista quedó tendido en estado de inconsciencia. Mientras que los ocasionales transeúntes alertaron telefónicamente a las autoridades.

De manera inmediata personal del Same se constituyó en el lugar y trasladó de urgencia a la víctima al hospital "Pablo Soria", donde fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal grave con politraumatismo más aliento etílico. Debido al delicado estado de salud, tuvo que ser alojado en sala de terapia intensiva.

Por su parte, personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular en el lugar de los hechos. Mientras que los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del lamentable incidente vial.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el secuestro preventivo de la motocicleta protagonista.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 56°, por directivas del representante fiscal.