Lanzaron el Registro Nacional de Cáncer Biliar

Especialistas en oncología presentaron recientemente el Registro Epidemiológico Argentino de Pacientes con Cáncer Biliar, desarrollado entre 2023 y 2024 con el apoyo de AstraZeneca y coordinado por el grupo Ilogi. Reunieron datos de 928 pacientes con diagnóstico confirmado de todo el país, donde más de la mitad corresponden a cáncer de vesícula biliar, y la mayoría de ellos provienen de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

Con el objetivo de comprender mejor las características y el comportamiento de estos tumores en la Argentina, el Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal (Ilogi) realizó un estudio exhaustivo durante diez años, entre 2013 y 2023, de más de 900 casos de pacientes de Cáncer de Vesícula Biliar (CVB) con datos de 20 centros oncológicos de referencia nacional públicos y privados.

DOCTOR GERARDO ARROYO

"Queríamos identificar factores de riesgo, en qué estadio se diagnostican estos tipos de cáncer y cómo es la evolución de los pacientes para conocer nuestra epidemiología. Descubrimos que, entre los casos estudiados, el cáncer de vesícula biliar era el tumor digestivo más frecuente, con una tasa de mortalidad especialmente alta en el Noroeste y el Suroeste del país. En cambio, el colangiocarcinoma predomina en las regiones centro y este de la nación", expresó el médico Gerardo Arroyo, jefe de Oncología en el Centro de Diagnóstico, Investigación y Tratamiento (Cedit) de Salta, y miembro de la Comisión Directiva de Ilogi.

Uno de los hallazgos más relevantes es la distribución geográfica desigual del cáncer biliar en Argentina. Mientras en provincias como Buenos Aires esta enfermedad ni siquiera figura entre las 10 principales causas de muerte por cáncer, en el noroeste que incluye Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, y en el sur del país el cáncer de vesícula biliar se convierte en el tumor digestivo más frecuente y en mujeres, la tercera causa de mortalidad por cáncer, después del de mama y cuello uterino.

De los 928 casos analizados, más de la mitad corresponden a cáncer de vesícula biliar, y la mayoría son de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, donde el cáncer de vesícula biliar no solo es el tumor digestivo más frecuente, sino que ocupa el tercer lugar en causas de muerte por cáncer en mujeres, solo superado por los de mama y cuello uterino.

DOCTORA ANA ITUARTE

"Esto no es una enfermedad uniforme. El cáncer biliar incluye distintos tipos, como el colangiocarcinoma intra y extrahepático, y el cáncer de vesícula biliar, que tienen orígenes, factores de riesgo y comportamientos diferentes", explicó la oncóloga jujeña Ana Carolina Ituarte, una de las responsables del registro.

De los 928 casos evaluados, 577 resultaron ser pacientes de cáncer de vesícula biliar, 184 colangiocarcinoma extrahepático y 167 colangiocarcinoma intrahepático. El primer grupo refleja la alta incidencia del cáncer de vesícula biliar en el norte argentino, ya que la mayoría de los pacientes provenían de centros sanitarios de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Además, el 53% de los casos registrados de cáncer de vesícula biliar y en el 20% de colangiocarcinoma, la litiasis o cálculos biliares conocida como formación de "piedritas" en la vesícula, era la causa más común, asociada al desarrollo de estos tumores.

En Argentina, el cáncer de vesícula biliar causa alrededor de 1.285 muertes al año y está asociado a la presencia de cálculos biliares o litiasis, la pertenencia a pueblos originarios, ser mayor a 50 años y condiciones socioeconómicas limitadas. Además, el estudio reveló que el 74% de los pacientes incluidos tenían al menos un familiar de primer grado con antecedentes de cáncer, lo que sugiere una posible predisposición genética.

Explicaron que esto, sumado a un diagnóstico habitualmente tardío debido a que el 70% de los casos se detectan en etapas avanzadas, podrían explicar la alta letalidad.

Detallaron que en el noroeste, es una suerte de epidemia silenciosa que afecta principalmente a mujeres mayores de 50 años, muchas veces diagnosticadas demasiado tarde. Solo el 30% de los pacientes con cáncer de vesícula resecable accedieron a la cirugía curativa indicada. El diagnóstico suele ser tardío y se asocia a una elevada letalidad, cada año se registran más de 165 mil nuevos casos y más de 130 mil muertes en todo el mundo. A nivel mundial, estos tumores son poco frecuentes. Según datos de la OMS, para el año 2040 se estima un incremento de la incidencia mundial mayor al 75%.

El Cáncer de Vías Biliares (CVB) es un grupo heterogéneo de tumores que se diferencian según la zona de origen en el sistema biliar, el colangiocarcinoma, por ejemplo, se forma en los conductos biliares que transportan la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado, puede ser intrahepático, si se localiza dentro del hígado; o extrahepático, si lo hace fuera de este órgano, mientras que el cáncer de vesícula biliar se origina en la propia vesícula.

Registro y síntomas

A nivel mundial, estos tumores son poco frecuentes salvo en regiones endémicas, pero se estima que su incidencia va en aumento. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2040 se estima un incremento de la incidencia mundial mayor al 75%.

El diagnóstico suele ser tardío y se asocia a una elevada letalidad: cada año se registran más de 165 mil nuevos casos y más de 130 mil muertes en todo el mundo. Los especialistas destacaron que se deben contemplar para diagnóstico síntomas persistentes como dolor abdominal en la parte superior derecha, pérdida de peso inexplicable, ictericia o coloración amarilla de la piel y ojos; y náuseas recurrentes. "Estos signos pueden parecer comunes, pero en ciertos contextos pueden ser la primera señal de una enfermedad grave", afirmaron y advirtieron que es clave ir a la consulta.

Cuando los médicos sospechan la posibilidad de alguno de estos tumores, pueden sugerir la realización de diversas pruebas y estudios para el diagnóstico. Entre ellos ecografía abdominal, tomografía, resonancia magnética, colangiopancreatografía por resonancia magnética (Cprm), análisis de función hepática y marcadores tumorales y biopsia. Por ello, se destacó que el registro presentado ofrece una radiografía indispensable de los cánceres de vías biliares en Argentina de modo que permite orientar políticas públicas específicas especialmente en los grupos más vulnerables.

Autores del proyecto

Autores del Registro nacional: Ituarte C, Arroyo G, Herrera I, Rojo S, Cáceres H, Soria A, Basbus L, Sifon R, Botana A, Barbereau S, Berenice F, Kim E, Oviedo A, Ostoich S, Toselli L, Baiud C, Faura V, Castillo J, Dioca M, Ávila A, Cappeta N, Carmona F, Salazar M, Martiarena N, Inklemona C, Segovia R, Menna A, Bustos L, Jalil G, Gómez Bradley D, Peña L, Graselli J, Maqueira J, Gómez E, O´Connor J, Quintana F, Méndez G, Tosini J, Millet A, Bella Quero L, García M, Tamburelli M, Iannone M.