La OA Jujuy conmemora el día internacional contra la corrupción

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, establecido cada 9 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Oficina Anticorrupción de Jujuy se une al propósito de crear conciencia sobre esta problemática global, destacando diversas acciones ejecutadas en la provincia.

Como parte del plan institucional 2025, son múltiples las acciones que se ejecutaron en virtud de la incorporación de la Oficina Anticorrupción a la Constitución Provincial, mediante Ley 6.302, siguiendo los lineamientos de los Fiscales Josefa Herrera y Javier De Bedia Quintana.

Entre las actividades más relevantes, la OA Jujuy es miembro activo del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción: con motivo de los 20 años de su creación, la provincia fue sede de esa celebración.

Como parte de la 2° Asamblea Anual, los representantes del país debatieron durante dos jornadas consecutivas diversos ejes vinculados con las bases de datos como herramienta oficial, la investigación y la transparencia.

Articulación con organismos provinciales y municipales

FISCALES DE LA OA Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO CAPITALINO

Siguiendo con el compromiso de la lucha contra la corrupción y teniendo como eje principal la Prevención, se avanzó en la ejecución de diversos convenios oportunamente firmados. Es así que, junto al Ministerio de Seguridad de la Provincia, prosiguió la colaboración recíproca para el desarrollo de investigaciones de oficio que involucran a agentes de esa dependencia, promoviendo el cumplimiento del Régimen de Ética Pública y fomentando la integridad en el funcionamiento del sistema policial y penitenciario.

En el mismo sentido, se ponderaron los avances del Convenio de Cooperación firmado entre la Oficina Anticorrupción de Jujuy y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy, entidades que rubricaron un Protocolo de Actuación que permite complementar acciones conjuntas. Entre otros aspectos, cuando organismos o funcionarios públicos no respondan a los requerimientos solicitados por la Defensoría, la misma remitirá el caso a la OA Jujuy a efectos que se tomen las medidas pertinentes, conforme las facultades que le otorga la Ley N°6.452. Así lo acordaron los Fiscales Anticorrupción con el defensor del Pueblo, Pablo La Villa, y los defensores adjuntos, Pablo Zurueta y Rodrigo Haquim.

Asimismo, se destacaron las capacitaciones para agentes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy sobre la importancia del Régimen Provincial de Ética Pública; el rol de la OA Jujuy; sistemas de denuncia, la función pública y buenas prácticas administrativas.

Dichas actividades se articularon con la procuradora municipal Paula Alcoba; el procurador adjunto Miguel Mallagray; y el secretario de Gobierno Ezequiel Aldao Fascio, junto a otros funcionarios que posibilitaron la masiva participación del personal de las Direcciones de Control Comercial; Control de Espacio Público; Nocturnidad; Seguridad Alimentaria y Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene.

"El ejercicio de la función pública requiere cada día más transparencia, eficiencia e integridad, asegurando que las decisiones se tomen en beneficio de la comunidad y no de intereses particulares. Agradecemos a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por haber facilitado estos encuentros, para acompañar a quienes tienen la enorme responsabilidad de ejercer la función pública", dijo la fiscal Josefa Herrera.

En tanto, el fiscal adjunto Javier De Bedia Quintana subrayó la importancia de la prevención y del Régimen de Ética Pública, recalcando que el mismo "alcanza a todos los integrantes del Estado Provincial y municipios, en todos sus poderes, niveles y jerarquías".

Jornada interinstitucional

Como cierre del plan institucional 2025, la OA Jujuy realizará la Jornada de Concientización "El rol de los organismos de control en la lucha contra la corrupción" el próximo 17 de diciembre desde horas 9 en el Cabildo Histórico. Dicha actividad contará con la participación de representantes de la Auditoría General de la Provincia, la Defensoría del Pueblo de Jujuy y la Superintendencia de Servicios Públicos - Susepu, entre otros invitados especiales.

El encuentro está dirigido a estudiantes de las carreras de ciencias sociales, jurídicas y económicas, bajo el objetivo de difundir las herramientas institucionales de prevención y fiscalización en la provincia.

Las inscripciones se abrieron con cupos limitados e ingreso gratuito, con mayores detalles en la web oa.jujuy.gob.ar