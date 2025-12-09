Feria Autogestiva y festival con música en vivo

Vuelve la Feria Autogestiva, que suma un show encabezado por Alika y Bruno Arias y El Hambre del Pez.

Este sábado de 10 a 22, se realizará una nueva edición de la Feria Autogestiva, en Paraíso Club (Asociación Bolviviana) en la calle Florida 23 del barrio San Martín. La entrada es libre y gratuita. En tanto que el domingo se realizará desde las 17, el festival con la participación de artistas nacionales con entrada paga.

El gran festival reunirá además de Alika y Bruno Arias y El Hambre del Pez, a La Yugular Reggae, Skalarrastra, Mónica Pantoja, Melodía Rebelde, Nico Está Perdido Con Enzo En El Desastre y Nicolino Steppa.

La feria

Este espacio reúne desde 2017 a emprendedores, productores, artesanos, diseñadores, etc.

Se trata de un trabajo colectivo que brinda un lugar para que todas las personas también conozcan a los feriantes en un ambiente familiar y con distintas propuestas paralelas y actividades.

La jornada incluye espacio para infancias, sector gastronómico, teatro (con la presentación de la obra "Risas y Caramelos" y "Cocó Cocorcococó"), muestras (como las de Allure Tribal Dance y de la Escuela de Formación Artística Jujuy), talleres (de Yoga Neith, y de pintura con Marcos Jurado), y música (con la participación de Loko Franco, Nico Cazón, Wara Calpanchay y Dani García)

El festival

Este año se suma al encuentro, la propuesta de Festival con una grilla de artistas impresionante para disfrutar distintos estilos y propuestas.

El domingo desde las 17, en el mismo lugar se desarrollará un espectáculo musical con las actuaciones de grandes artistas de la música.

En este caso la entrada general es de $20.000 y se consiguen por Passline, o por el Instagram de la Feria Autogestiva.

Alika

Alika es uno de las mayores exponentes del Roots Reggae Dancehall de habla hispana, influenciada notablemente por el hip hop que escuchó desde pequeña y con el cual dio sus primeros pasos en la música. Encabeza Alika y Nueva Alianza, un proyecto de reggae roots y hip hop en castellano. Además, fue fundadora y parte de Actitud María Marta, una de las bandas pioneras del género en Argentina durante los noventa.

Nació en Uruguay a finales de los '70, dentro de un hogar de clase trabajadora en Montevideo. A los 6 años de edad se mudó a la Argentina, donde realizó sus estudios y su interés por las culturas de los pueblos la llevaron a incursionar también en la carrera de Historia. En toda su carrera incluyó en sus letras la dignidad y el respeto por el prójimo, la opresión del sistema capitalista y los problemas sociales en general.

Como solista editó "No dejes que te paren", "Sin intermediarios", "Razón, meditación, acción", "Educate Yourself", "Mad Professor Meets Alika", "Mi Palabra Mi Alma", entre otros.

Con su banda realizó varias presentaciones en todo el país y el exterior, como ser en Costa Rica, Chile y México, donde compartió escenario con Gondwana, Los Cafres, entre otros.

Bruno Arias y El Hambre del Pez

PROYECTO | BRUNO ARIAS Y EL HAMBRE DEL PEZ.

El reconocido cantautor jujeño Bruno Arias y la banda de rock El Hambre del Pez (ex Gallega) presentan un proyecto conjunto que une dos universos sonoros: el folclore del noroeste argentino y la potencia del rock contemporáneo. La colaboración surge del encuentro artístico entre ambos proyectos y la búsqueda de un sonido que combine raíz y energía eléctrica, tradición y actualidad. Juntos produjeron y grabaron 10 canciones en FRL Estudio (Buenos Aires), bajo la producción de Bruno Arias, Juan Acosta y El Hambre del Pez, con mezcla y masterización de Fernando Argento.

Las canciones se lanzan de manera progresiva entre 2025 y 2026, iniciando con los singles "Campanita" y "Adentro del Pin Pin". Además, este año realizaron una live session de cuatro temas en Estudio Unísono de Gustavo Cerati.

Bruno Arias, oriundo de El Carmen (Jujuy), es una de las voces más destacadas del folclore argentino actual. Con una trayectoria reconocida por el público y la prensa especializada, ha recibido diversa nominaciones y premios como el Consagración Cosquín, Premios Atahualpa, Konex y premios Gardel, entre otros. Su obra abarca una discografía amplia con más de 7 discos que reflejan su compromiso con la identidad regional y la renovación de los ritmos andinos.

El Hambre del Pez, banda de rock de Jujuy fundada en 2004 (ex Gallega), fusiona la energía de los power tríos de los setenta con la música del altiplano. Compartió escenario con artistas como Molotov, Divididos y Babasónicos, entre otros, y editó los discos "Me quedo acá" producido por Luis Robinson con invitados como Ricardo Mollo, y "Perro Negro" con invitados como Ricardo Tapia y Bruno Arias.

Este encuentro entre Bruno Arias y El Hambre del Pez propone una experiencia musical donde el folclore y el rock internacional se cruzan en un lenguaje común, con una sonoridad moderna, visceral y profundamente ligada al norte argentino.

Mónica Pantoja

Cantora, coplera y maestra jujeña, nacida en Humahuaca, Jujuy. Desde su infancia estuvo relacionada con música siguiendo los pasos de sus padres, más tarde y con el apoyo de reconocidos músicos con Jaime Torres, Fortunato Ramos y Tomás Lipán empieza a recorrer diversos escenarios cautivando con su voz a la mayoría de los espectadores.

Hasta la fecha lleva editados tres discos, "Cantares de mi Quebrada", "Así es mi tierra" y "Mi jujeñita" en los que recorre importantes obras del cancionero jujeño. Actualmente se encuentra trabajando en su tercer disco.

La Yugular Reggae

La Yugular lleva veinte años de trayectoria y música compartida con una impronta andina y sonoridad reggae. Desde su formación en 2005, la banda jujeña ha mantenido una línea artística marcada por el mensaje social, la energía de los vientos del norte y el pulso del reggae. En su repertorio conviven la fuerza del altiplano con el espíritu contestatario del género jamaiquino, generando una identidad propia que los ha llevado a escenarios de todo el país.