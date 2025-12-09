El 17 se realiza la entrega de los cóndores

El miércoles 17 de diciembre, por primera vez en su historia, la tradicional Fiesta Provincial del Deporte se concretará en la Quebrada de Humahuaca, más precisamente en Tilcara. La cita será a partir de las 18 en el salón municipal "José de San Martín", que será reinaugurado para la ocasión después de las mejoras que la comuna a cargo de la profesora Sonia Pérez está llevando a cabo.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, organizador de la entrega, ya dio a conocer los nombres de quienes nos dejaron este año y tendrán su justo reconocimiento en nombre del deporte de la provincia. Además, informó los nombres de los destacados en cada una de las disciplinas, quienes recibirán el Cóndor de Plata. De ellos, al finalizar la jornada, surgirá el Cóndor de Oro al mejor de la temporada 2025.

Se trata de la principal gala que tiene el deporte de la provincia cuya elección está a cargo de periodistas que a lo largo del calendario hacen un seguimiento a quienes representan y llevan la bandera de Jujuy en competencias nacionales e internacionales.

A continuación se detalla la lista de los premiados. Automovilismo: Matías Clapier. Karate: Mario Cortez. Pádel: Lucas y Nicolás Farfán. Hándbol: Alberto Rodríguez. Ajedrez: Eduardo Robledo. Fútbol femenino: General Belgrano de Tilcara. Fútbol infantil: Hugo Sánchez. Fútbol quebradeño: Unión Deportiva Maimará. Fútbol profesional: Francisco Maidana. Natación: Amaya Simón. Golf: Ramón Burgos y Pablo Beguier. Ciclismo: Máximo Gómez Ortuño. Gimnasia de trampolín: Santiago Ferrari. Triatlón: Rodrigo Burgos. Judo: Marcelo Torres. Pesas: Fátima Chungara. Boxeo: Alfonso Irigoytía. Patín artístico: Francisco Torena. Vóley: Camila Hiruela. Básquet: Oscar "Chispa" Vaquera. Hóckey: Marco Cuadri. Rugby: Justino Rey Campero. Tiro: Nicolás Clady. Karting: Adolfo Serna. Mountain bike: Agustina Apaza. Tenis: Josefina Miranda. Tenis de mesa: Daniela Zapatero. Fútbol local: Carmen Galán. Taekwondo: Mateo Bordiga. Periodistas distinguidos: Claudio Serra (San Salvador), Gonzalo Vilte (Tilcara), Samuel Rentería (Perico) y Sergio Lugo (San Pedro). Ellos representan a los colegas que hacen grande la profesión día a día. Reconocimiento a la trayectoria deportiva: Juan Francisco Catacata.