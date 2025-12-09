Alto Comedero tiene su árbol navideño

Con una gran participación de vecinos, representantes de instituciones y pesebres se encendió ayer el árbol de Navidad en el marco del lanzamiento de la temporada navideña del barrio Alto Comedero.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Mario Pizarro, secretario de Energía, señaló la importancia de reunir a la familia en este evento. "Es una fiesta muy bonita, llena de alegría y felicidad", sostuvo el funcionario.

"Es resultado de un gran trabajo de gobierno, el municipio y la delegación de Alto Comedero, con esta familia tan grande. La importancia es que estos lugares sirvan de contención y participación vecinal" señaló el secretario sobre la realización del evento y el trabajo que se tuvo que hacer para generar este gran espacio de encuentro".

Finalmente dejó un importante mensaje para la comunidad en estas próximas fiestas: "Agradezcamos a Dios por la vida, que es maravillosa, abracemos a nuestros hijos, padres y abuelos, por todo lo que hacen. Que nos siga permitiendo poder trabajar en estos momentos difíciles del país y que la familia se abrase para seguir adelante ese es mi mensaje".

PESEBRE | EL GRUPO CAMINITO DE BELÉN ADORÓ CON DEVOCIÓN.

La apertura del acto se inició con la llegada de los pesebres Caminito de Belén y Santa Rosa de Lima que adoraron y acompañaron la bendición del padre de la capilla Medalla Milagrosa, Michael Iga, que corono el momento central de la jornada. La emoción estuvo presente desde temprano, especialmente entre los más pequeños quienes esperaban el encendido entre música, luces y presentaciones.

Pasadas las 20 con la avenida Forestal colmada de familias, se realizó la cuenta regresiva para iluminar por completo el tradicional árbol navideño de Alto Comedero, en cada edición presenta una gran ornamentación y brillante iluminación. El encendido fue recibido con mucha emoción y alegría por parte del público que cada año acompaña esta celebración.

DEVOCIÓN | LOS PRESENTES CONSAGRARON EL ÁRBOL CON AGUA BENDITA.

Desde la organización destacaron la importancia de mantener estos espacios comunitarios que fortalecen el sentido de pertenencia y unión entre los vecinos. Además resaltaron que durante todo el mes de diciembre se desarrollarán actividades culturales, recorridos de pesebres y eventos solidarios destinados a acompañar a las familias del barrio.

De la misma manera agradecieron la presencia y participación de Roberto Soraide, Ramiro Tejeda y en especial de Pablo Quinteros y al secretario de Energía, Mario Pizarro, quienes fueron los responsables del proyecto del árbol navideño.

La temporada navideña en Alto Comedero es una de las más significativas para toda la comunidad. El "Árbol Navideño" se consolida año tras año como un punto de encuentro para quienes buscan compartir un bello momento de celebración, fe y unidad.

EMOCIÓN | ANTE UNA GRAN CANTIDAD DE VECINOS SE ENCENDIÓ EL ÁRBOL.