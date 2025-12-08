25°
8 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Martín Fierro

Juventud Prolongada recibió un Martín Fierro

Ganaron en la terna Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas.

Lunes, 08 de diciembre de 2025 10:53

El Ballet Juventud Prolongada sumó un nuevo galardón a nivel nacional en la gala de anoche de los Premios Martín Fierro de la Danzas 2025.

Estuvieron presentes en la gala concretada en el Golden Center de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bailarines y los directores Gustavo Aybbar y Paola Carretero, quienes subieron al escenario a levantar la estatuilla.

Ganaron en la terna Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas, y aprovechando su estadía en Buenos Aires, hoy a las 19 se presenta en el homenaje a la Virgen de la Inmaculada Concepción, acompañando a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, después de la misa que será presidida por el obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández.

