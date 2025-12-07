29°
7 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

En Venezuela
Córdoba
Fórmula 1
coimas en discapacidad
Cindac
milllonaria
Enero tilcareño
El Carmen
Doncellas
En Venezuela
Córdoba
Fórmula 1
coimas en discapacidad
Cindac
milllonaria
Enero tilcareño
El Carmen
Doncellas

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Fórmula 1

Colapinto: “Gracias a Dios ya terminó este año”

El piloto argentino se alivió del final de una muy mala temporada y ya piensa en trabajar para el 2026.

Domingo, 07 de diciembre de 2025 13:20

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 con un mensaje de autocrítica y agradecimiento, tras un año marcado por dificultades deportivas pero también por el fortalecimiento del trabajo interno del equipo.

“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, expresó el piloto argentino al hacer balance del campeonato, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

Colapinto reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, pero remarcó la importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos.

“Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, dejando en claro que el foco ya está puesto en la próxima temporada.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD