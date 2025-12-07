La millonaria movida de Netflix para quedarse con Warner Bros

La industria del entretenimiento atraviesa su mayor reconfiguración en décadas, ya que Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery.

En una operación valuada en 82.700 millones de dólares,se realizó un movimiento que redefine por completo el mapa del streaming y de Hollywood. La adquisición incluye los estudios históricos de Warner, su catálogo completo y plataformas como HBO Max y sus canales de televisión, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El desembarco total de Netflix en Hollywood supone un cambio estructural, debido a que tendrá acceso a franquicias como Batman, Superman, el universo DC y Harry Potter, además de los clásicos del estudio que van desde Casablanca hasta El ciudadano.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos declaró que esto permitirá “definir el próximo siglo de la narrativa”. Sin embargo, el anuncio despertó quejas, ya que Paramount Skydance denunció irregularidades en el proceso de venta, en el cual estaba interesado, y organismos como el Sindicato de Directores y Cinema United advirtieron sobre el posible impacto negativo en la asistencia a salas de cine.

De esta forma, Netflix logró quedarse con un gran catálogo de películas y series conocidas a nivel mundial, como Harry Potter, la cual anunció que lanzará su serie en 2027.