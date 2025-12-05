18°
Santa Clara

Mañana abre el balneario municipal en Santa Clara

El intendente Alaniz invitó a anticipar el verano santaclareño.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 23:41
Verano | Diversión asegurada en la pile.

La municipalidad de Santa Clara mañana desde las 20 abrirá la temporada de pileta en el balneario municipal, con un espectáculo folclórico para toda la familia en el cual se presentarán Oriana Reyes, Fati Sosa, Los changos del chamamé, entre otros músicos.

Si bien es cierto el balneario ya está funcionamiento con una masiva concurrencia diaria de vecinos, mañana será la apertura formal con la presencia del intendente Antonio Alaniz, miembros de su Gabinete e invitados.

Por las altas temperaturas que se registran los últimos días en aquella comuna, es que el espectáculo se previó para la noche, brindando la posibilidad a todos los santaclareños que concurran para aplaudir a los músicos y disfrutar de la pileta.

Desde el municipio se informó que el ingreso será libre hasta el inicio de las vacaciones los viernes, sábado y domingos; los asistentes no podrán ingresar con bebidas y comidas (las que se expenderán dentro del predio) y que se efectúa un estricto control para evitar situaciones lamentables.

El complejo deportivo municipal ubicado en el barrio El milagro, donde está la pileta, fue totalmente acondicionado para el uso seguro de los niños, jóvenes y adultos durante la temporada de vacaciones, pudiendo desarrollar diferentes actividades deportivas y recreativas.

Para mañana se fijó una entrada mínima al espectáculo y el púbico dispondrá de lo necesario para disfrutar de el hasta aproximadamente las 4 de la madrugada disfrutando de una temperatura muy agradable.

 

