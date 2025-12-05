Daños materiales luego de una colisión en cadena

Solo daños materiales se registraron tras el choque en cadena entre tres camionetas, en la ruta nacional N° 66, a la altura de la terminal de ómnibus capitalina y por fortuna, no fue necesaria la asistencia de los profesionales del Same.

De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos por El Tribuno de Jujuy, el incidente sucedió ayer alrededor de las 8,cuando una camioneta marca Toyota Hilux circulaba por el carril rápido del sentido sur-norte, hacia el centro de la capital. En ese contexto, el conductor del rodado repentinamente redujo la velocidad y otros dos vehículos similares, una Hilux gris y una Volkswagen Amarok en cadena.

Como producto de la múltiple colisión quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica elementos plásticos y de los faros que se destruyeron.

Minutos más tarde concurrieron al lugar los efectivos de la Seccional 32° y el personal de Seguridad Vial, quienes establecieron un corte total y desviaron el fluido tránsito que ingresa a la capital provincial en un "horario pico". También le realizaron la prueba de alcoholemia a los tres conductores, cuyo resultado fue negativo en todos los casos.

Mientras el tránsito estaba cortado, Criminalística realizó el correspondiente trabajo para conocer las causales del incidente.

Además el Same llegó hasta el lugar, pero no fue necesaria su intervención porque no hubo heridos entre los conductores y los acompañantes en las tres camionetas. Por último, Bomberos de la Policía se acercó al lugar para llevar adelante las medidas de seguridad correspondientes.