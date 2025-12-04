Inició el juicio por el femicidio de Angelina Gonzáles

Comenzó la primera audiencia de debates que investiga la desaparición y posterior muerte de Angelina "Angie" Gonzáles, la joven de 15 años oriunda de Pampa Blanca cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de mayo pasado en un sector de la playa del río Las Pavas, en una zona de monte de las afueras de la mencionada localidad. La víctima había salido de su casa la tarde del día anterior.

Adrián Ochoa, único imputado, llega a esta instancia judicial con prisión preventiva y acusado del delito de "homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género". Por esa razón, se presentó junto a su abogado defensor, Sergio Brodkiewiez, ante el tribunal en función de juicio.

Se trató de la primera jornada en la que las magistradas Ana Carolina Pérez Rojas -presidente de trámite-, María Alejandra Tolaba y María del Rosario Hinojo escucharon los testimonios de once testigos que estaban citados, entre ellos, una de las hermanas de "Angie".

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género y la querella por parte del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, completan las partes que se hicieron presente en la Sala del tercer piso de los Tribunales jujeños.

Con respecto a estas audiencias de debates exactamente siete meses después del fatal desenlace, El Tribuno de Jujuy dialogó en exclusiva con Evangelina Barraza, madre de "Angie", quien aseguró "que se haga justicia, que le den perpetua a Ochoa, eso es lo que pido. Dios quiera que mañana (por ayer) salga todo bien. Esto es un calvario para toda mi familia", expresó la mujer acerca de los que representa el inicio del juicio.

Además la tía de la joven de 15 años, Rosana Barraza, tiempo atrás le había afirmado a este diario que "tenemos puesta toda la fe en que se haga justicia porque lo que pedimos y exigimos es la perpetua (para Adrián Ochoa) sin ningún privilegio por lo que hizo. No hay que tenerle pena por el daño grandísimo que hizo. Destruyó a toda una familia", refirió de manera tajante.

TRIBUNAL | LAS JUEZAS HINOJO, PÉREZ ROJAS -PRESIDENTE DE TRÁMITE- Y TOLABA.

Cabe recordar que la causa fue elevada a juicio en septiembre y los debates debían comenzar el lunes pasado. Sin embargo, el asueto en el Poder Judicial provincial por la muerte de Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, llevó a la suspensión de la primera jornada.

La continuidad de los debates será mañana desde las 8.30 en el tercer piso de los Tribunales jujeños. Luego quedarán dos audiencias con fecha a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial, para así completar el total de 42 testigos que darán su testimonio frente a las magistradas.

Los hechos que se investigan

El juicio que comenzó ayer por la mañana en el tercer piso de los Tribunales capitalinos investiga los hechos ocurridos entre el 3 y el 4 de mayo pasado en la localidad de Pampa Blanca. De acuerdo a la reconstrucción realizada por El Tribuno de Jujuy, el domingo 3 alrededor de las 17 Angelina “Angie” Gonzáles (15) salió de su casa del barrio San Expedito de la mencionada localidad. Cerca de las 21 del mismo día, los efectivos de la Seccional 45º activaron el protocolo de búsqueda tras la denuncia por desaparición de la adolescente, radicada por Evangelina Barraza, su progenitora.

Desde un primer momento el entorno de “Angie” sospechó que Adrián Ochoa habría sido quien la citó en un lugar y que desde ese momento no se supo más de la joven. En consecuencia, la madre de la víctima fue a la casa del detenido y le preguntó por su hija. Ochoa respondió con evasivas y manifestó que hacía mucho tiempo que no sabía nada de la joven y que acababa de llegar de pescar toda la tarde.

Al día siguiente cerca de las 9, el personal del Same fue alertado sobre un presunto intento de suicidio. Cuando llegaron a la vivienda de la familia Ochoa, lograron salvarle la vida al único acusado, quien había ingerido un pesticida. Así fue que al imputado lo trasladaron de urgencia a la guardia del hospital “Arturo Zabala” de la ciudad de Perico y, horas más tarde, su estado de salud comenzó a mejorar. Esta situación fue clave para conocer dónde estaba el cuerpo de “Angie”, desaparecida hasta ese momento de la mañana del domingo 4 de mayo.

Mientras se encontraba en el nosocomio periqueño, el inculpado se “quebró” ante los efectivos policiales que lo interrogaron acerca de Gonzáles, se culpó de haber protagonizado el crimen y dio la ubicación exacta de dónde dejó el cuerpo. Por esa razón, una comisión de agentes alrededor de las 11 se dirigió al lugar señalado por Ochoa y halló el cadáver de la adolescente de 15 años en un tramo de la playa del río Las Pavas.

De esta manera, Adrián Ochoa llega a la instancia de debate en prisión preventiva acusado del delito de “homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género”. En caso de ser condenado por el tribunal, puede pesar sobre él una condena de prisión perpetua.