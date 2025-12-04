En extraordinaria, Legislatura trata el Presupuesto 2026

Legisladores provinciales hoy, desde las 10, sesionarán en extraordinaria para tratar el proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal y Financiero 2026, girado por el Ejecutivo provincial.

El Presupuesta fijó $2.663.750.291.667 (dos billones seiscientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta millones doscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y siete) el total de erogaciones de la Administración central y organismos descentralizados para el próximo ejercicio.

El monto se distribuirá en: Administración General $ 983.911.388.019, seguridad $ 271.223.435.694, salud $ 370.108.870.693, bienestar social $ 151.504.745.340, cultura y educación $ 621.952.852.025, ciencia y técnica $ 352.671.734, desarrollo de la economía $ 199.293.000.629, deuda pública $ 44.655.724.608 y gastos a clasificar $ 20.747.602.925.

Al Poder Ejecutivo se destinarán $ 2.293.633.324.432, poder Legislativo $ 28.642.878.714, poder Judicial $ 133.647.816.543, y organismos descentralizados $ 207.826.271.978.

Otros temas que ocuparán a los legisladores será la Modificaciones al Código fiscal provincial - Ley Nº 5.791; la Impositiva para el ejercicio fiscal 2026; la reforma de la Ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa.

En el Bloque del Frente Cambia Jujuy "estamos convencidos de que la Provincia tiene que emplear los recursos de la mejor manera en este contexto en el cual hay un recorte desde el Gobierno nacional, no solamente en obras públicas, también en áreas que son muy sensibles para nosotros", señaló el legislador Omar Gutiérrez.

Respecto a lo último, citó a la salud afectando personas con discapacidad y la reducción de medicamentos. "Hay muchas cosas que se están recortando y la Provincia con gran esfuerzo afronta todo eso, utilizando recursos propios para continuar sosteniendo las demandas de los jujeños".

Más adelante afirmó que el gobernador Carlos Sadir "mantendrá el rumbo de estos dos años de gestión y un orden fiscal, pero siempre teniendo en cuenta a las personas que más lo necesitan, que es lo que llamamos sentido social. No se trata únicamente de cerrar cuentas, sino que se cierren pero que sin afectar aquello que es necesario para la población", remarcó.

Consultado si la de hoy será la única sesión extraordinaria o habrá otra, respondió: "No puedo asegurar nada, eso se decide siempre en las reuniones de Labor Parlamentaria. Nosotros estamos listos para las sesiones que sean necesarias y se convoquen, por lo que estamos a la espera de ver qué más hay en el resto de este periodo".

Respecto a la sesión preparatoria de mañana, donde prestarán juramento los diputados electos en mayo, sostuvo que hay expectativas por el recambio y el debate que pueda surgir a partir del 10 próximo cuando formalmente ya ocupen sus bancas en el recinto.

Ya está confirmado que el diputado Mario Fiad se hará cargo de la vicepresidencia 1ra. de la Legislatura, en reemplazo de Fabián Tejerina, y que el legislador Santiago Jubert continuará como presidente del bloque.