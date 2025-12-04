Ante el riesgo climático, COE busca garantizar respuestas

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, encabezó una reunión estratégica con el Comité Operativo de Emergencia (COE), la cual también contó con la presencia del director de Defensa Civil, Ariel Mamaní, para delinear capacidades, protocolos y recursos ante el inicio de la temporada de lluvias, un período en el que se incrementa el riesgo de inundaciones y afectaciones en diversas localidades de la provincia.

Durante el encuentro se coordinó la articulación territorial, la activación temprana de dispositivos de asistencia directa, el refuerzo de la logística interministerial y la coordinación permanente con municipios y comisiones municipales.

El objetivo central -según se destacó- es garantizar respuestas rápidas, seguras y eficientes frente a cualquier eventualidad climática que pudiera comprometer a las familias jujeñas.

La reunión contó con la participación de referentes de las áreas de Bomberos, Departamento de Operaciones Policiales (DOP), Dirección Seguridad Turística, Unidad Regional 1 (UR 1), Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, Policía 911, Secretaría de Asistencia Directa y Calidad, Dirección de Asistencia Directa y Emergencia, entre otras.

Módulos alimentarios

El Ministerio de Desarrollo Humano comunicó que hoy, en Palca de Aparzo y otras localidades, se llevará a cabo la entrega de módulos alimentarios del programa "Comer en Casa".

En un trabajo colaborativo entre el equipo técnico del programa alimentario y las autoridades de la mencionada comisión municipal del departamento Humahuaca, se desarrollará el operativo de entrega directa de unidades alimentarias destinado a familias vulnerables de esa región.

La entrega se ejecutará de la siguiente forma: en Palca de Aparzo, de 7.30 a 8.30; en Varas, de 9 a 10; en Cianzo, de 10.20 a 11; en Aparzo, de 11.30 a 12, y en Chorcán, desde las 12.20.

La cartera social recordó que el/la titular del beneficio deberá tener a mano el DNI original, y las personas con discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).