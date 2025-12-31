28°
Casa del jubilado

Festejo por el Día de la Madre en la Casa del Jubilado

El evento contó con bailes musicales, sorteos y premios.

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 00:00
FESTEJO | DÍA DE LA MADRE EN LA CASA DEL JUBILADO.

Durante el mes de octubre, la Casa del Jubilado llevó adelante una jornada especial en conmemoración del Día de la Madre. El festejo tuvo lugar en la sede de calle San Martín y estuvo destinado exclusivamente a quienes concurren habitualmente a la institución.

Ritmos que unieron generaciones

La propuesta incluyó un baile con una amplia variedad de estilos musicales, entre ellos tango, folclore, cumbia y música disco. La pista se transformó en un punto de encuentro donde los asistentes pudieron disfrutar, reencontrarse y compartir una tarde distinta, marcada por la alegría y la emoción.

Sorteos y reconocimientos

A lo largo de la jornada se realizaron sorteos y pequeños reconocimientos que aportaron un clima festivo y reforzaron el espíritu de celebración. Estos momentos fueron especialmente valorados por los participantes, quienes destacaron la importancia de contar con espacios pensados para el disfrute colectivo.

El encuentro concluyó con música y sonrisas, dejando como saldo una experiencia compartida que fortaleció los vínculos de acompañar a los adultos mayores.

 

