En un cierre de año y un regalo para los más fanáticos, que ha marcado por lanzamientos musicales de alto impacto, así es como Bizarrap y J Balvin lograron lo que pocos artistas pueden presumir: convertir su colaboración en un fenómeno global en cuestión de horas. La Bzrp Music Session #62, estrenada apenas unos días después de Navidad, no solo cumplió con las expectativas generadas durante años, sino que las superó al posicionarse como uno de los contenidos más vistos en YouTube, con más de dos millones de reproducciones en sus primeras horas.

El video, que rápidamente escaló al puesto número dos en las tendencias globales de YouTube, demostró una vez más el poder de convicción que tienen tanto el productor argentino como el artista colombiano en la escena urbana. La sesión no solo destacó por su calidad musical, sino también por su concepto visual innovador, donde Bizarrap y J Balvin aparecieron utilizando zapatillas de marcas como Jordan y Adidas que simulaban teléfonos, un detalle creativo que ya había generado curiosidad en las imágenes promocionales y que reforzó la identidad estética del proyecto.

En YouTube, la sesión no solo compitió con los lanzamientos tradicionales de fin de año, sino que desafió el dominio de la música navideña, un género que suele acaparar la atención en diciembre.