Provocó un siniestro, dejó nueve heridos y se fugó

Un irascible sujeto de 44 años, que circulaba a bordo de un vehículo provocó un siniestro vial y se dio a la fuga, con ocupantes heridos y fue detenido tras una persecución.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en un tramo de la ruta provincial Nº 73, a la altura del paraje Pucará, departamento de Humahuaca.

Los efectivos de la Seccional 15º tomaron conocimiento del hecho y cuando se dirigían al lugar, observaron a un vehículo marca Fiat Siena con el paragolpes delantero destruido y el conductor hizo caso omiso a las órdenes de los policías, iniciándose una persecución.

El inculpado de nacionalidad boliviana de 44 años circulaba junto a otras cuatro personas, quienes resultaron heridas de consideración, tras el choque que protagonizó antes de huir.

Una vez que el protagonista fue puesto a disposición de la Justicia y los ocupantes trasladados al nosocomio de la ciudad de Humahuaca, los efectivos se dirigieron a la escena de los hechos, donde seis ocupantes de una Chevrolet modelo Trailblazer, color negro, resultaron heridas, entre ellos un guía de turismo y cinco turistas, brasileños y franceses, quienes tuvieron que ser asistidos por el personal del Same y por fortuna no sufrieron heridas de gravedad.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control la inmediata detención del protagonista por la conducción temeraria.

Los efectivos de la Seccional 15º de la ciudad de Humahuaca quedaron a cargo de los trámites de rigor y en el lugar de los hechos trabajaron los efectivos del Departamento de Criminalística.

El vehículo del irresponsable conductor quedó alojado en la Secciona interviniente como secuestro preventivo, hasta que se resuelva la situación procesal del inculpado.