Hirió con un arma a su hermano y huyó del lugar

Un hombre fue detenido acusado de haber atacado a puñaladas a su hermano, quien tuvo que ser hospitalizado.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer en el paraje tilcareño de Juella.

En esas circunstancias, un hombre ingresaba a su casa, observó que del interior salía su hermano blandiendo un puñal y sin mediar palabras, lo atacó y le provocó una profunda herida en la zona lumbal, para luego darse a la fuga.

La víctima alertó a un vecino, quien lo socorrió y lo trasladó de urgencia en un vehículo particular al nosocomio de la ciudad de Tilcara, donde ingresó a la guardia con el diagnóstico de corte en región lumbar parte izquierda de la columna y quedó alojado en la sala de Observaciones.

Los efectivos de la Seccional 14º de la ciudad de Tilcara se hicieron presentes en el lugar y una vez interiorizados sobre el hecho, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control, que el protagonista compareciera ante la Justicia.

Horas más tarde los efectivos de la Subcomisaría de la localidad de Huacalera, lograron individualizar al protagonista y lo trasladó hacia la Seccional 14º.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el atacante habría sufrido un episodio de shock, ya que se encontraría bajo tratamiento psiquiátrico.

Por otra parte, este matutino supo que el estado de salud de la víctima es favorable, pero deberá permanecer alojado en el nosocomio local, para realzarse una serie de estudios y evacuar cualquier duda. Los efectivos de la Seccional 14º de Tilcara están a cargo de las actuaciones.