Consejo Provincial de Mujeres
Ministerio de Trabajo
Legislatura de Jujuy
Año Jubilar 2025
HistoLetras
deporte social
Deporte recreativo
fútbol internacional
fútbol jujeño
fútbol jujeño
Humahuaca

Atacaba a golpes a su pareja y murió de una puñalada

El hecho ocurrió el viernes y se habria iniciado en una situación de violencia de género. El hombre de 31 años falleció el sábado en el hospital local, a raíz de un shock hipovolémico.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 23:38
GUARDIA | DEL HOSPITAL “GENERAL MANUEL BELGRANO” DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE HUMAHUACA.

Un hombre de 31 años murió de una puñalada en el tórax, en un aparente hecho de violencia de género y por el hecho se ordenó la detención de su pareja.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró el viernes pasado en el barrio Tupac Amaru de la ciudad de Humahuaca.

En esas circunstancias, un hombre de 31 años identificado por la Policía como Luis Fernando Montoya, habría iniciado una acalorada discusión con su pareja.

Según el relato de algunos vecinos que se entrevistaron con los efectivos de la Seccional 15º de Humahuaca que acudieron al llamado de alerta, no sería la primera vez que escuchaban discutir a la pareja y que el hombre era muy violento con ella.

En un momento determinado, la mujer de 41 años tomó un cuchillo e hirió profundamente en la zona de tórax a su pareja.

Personal del Same trasladó de urgencia a Montoya a la guardia del hospital local, donde permaneció internado en grave estado de salud y falleció el sábado a causa de un shock hipovolémico por herida de arma blanca por hemo neumotórax izquierdo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la detención de la mujer protagonista y solicitó al juez de Control de turno que sea imputada por la presunta autoría de "homicidio agravado por el vínculo".

La misma fuente consultada por este matutino, tomó conocimiento que la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos, había solicitado al Centro de Violencia de Género de la histórica ciudad, los antecedentes de intervenciones sobre la mujer y no descartan que pueda cambiar su situación procesal por exceso en legítima defensa.

 

Temas de la nota

