Jaquelin Llampa asumió en Nuevo Pirquitas

En un marco de comunidad y alegría, asumió en sus funciones la flamante presidente de la Comuna de Nuevo Pirquitas, Jaquelin Llampa (Frente Jujuy Crece) con la decisión de trabajar por el desarrollo del pueblo y el bienestar de sus vecinos, aseguró durante la ceremonia de posesión en su cargo.

El recambio de autoridades se produjo frente al edificio municipal ante gran cantidad de familias del pequeño poblado puneño y otras que llegaron de comunidades de la vecina Bolivia. Y con expectativas de los vecinos por los anuncios que pudiera hacer en la oportunidad.

Junto a ella también asumieron Jimena Llampa (tesorera), Gustavo Flores (secretario de Gobierno y Deportes), e Irineo Flores (secretario de Ganadería y Agricultura), como miembros de su Gabinete. Mientras que el Concejo quedó conformado por Vilma Trejo (secretaria), y Rolando Flores y Desideria Llampa (vocales).

La diputada provincial Angélica Castillo asistió a la asunción junto a la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz y los referentes radicales en la región Alfredo Tinte y Porfidio Flores. También la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz estuvo presente.

Llampa dijo sentirse contenta y muy emocionada al asumir en la función pública, y elogió a las personas que la acompañarán en su gestión los dos próximos años. Evitó prometer pedidos de los vecinos, pero afirmó que trabajará con muchas fuerzas para dar respuestas a todas las demandas y lograr lo mejor para el pueblo.

Asimismo destacó su compromiso con el desarrollo local, el fortalecimiento institucional y el trabajo conjunto con la comunidad para impulsar y concretar obras y mejorar los servicios públicos.

Además hizo público su agradecimiento a la comunidad que le permitió con su voto en las elecciones legislativas de mayo "conducir mi querido pueblo de Pirquitas" y destacó que su decisión es "trabajar mancomunadamente con todos los sectores del pueblo".

Cruz le expresó a Llampa que desde la secretaría que administra recibirá el apoyo total para avanzar en cuestiones que involucran a las comunidades logrando una sana convivencia y el respeto por sus derechos. De la misma manera se manifestó Castillo para trabaja desde su banca por los requerimientos de los vecinos.