Graves daños por el temporal en Alto Comedero

Desde hace semanas, la provincia de Jujuy permanece bajo alerta amarilla debido a las intensas lluvias. A esta situación se suman cañerías rotas y problemas en el suministro de agua potable, como consecuencia de los fuertes vientos que provocaron diversos incidentes en varios barrios.

Durante la jornada de hoy, las precipitaciones volvieron a ser abundantes y afectaron especialmente a Alto Comedero, donde el arroyo “Las Martas” creció de manera considerable, alcanzando un alto caudal que provocó la inundación de algunas viviendas.

Vecinos y residentes del sector solicitaron la urgente intervención de las autoridades municipales, especialmente en las zonas del barrio ubicadas a pocos metros del Parque Belgrano, ante el riesgo que representa la situación actual.