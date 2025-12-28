Dos heridos con arma blanca tras protagonizar una pelea

Una feroz pelea en el barrio Alto Comedero dejó como saldo a dos hombres hospitalizados con heridas de arma blanca.

Según las fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 10 en un sector de la 7° etapa de la Tupac Amaru del populoso barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un herido con arma blanca, por lo que una comisión policial se trasladó al sector.

Una vez allí, constataron que personal del Same asistía a un hombre de 31 años que presentaba heridas de arma blanca, ninguna de ellas de gravedad, por lo que fue trasladado al hospital "Pablo Soria".

La hermana de la víctima se entrevistó con los efectivos e indicó que el ataque fue protagonizado por personas de otro barrio y que se habría originado por problemas de vieja data.

Al mismo tiempo, en la guardia del hospital "Carlos Snopek" se registró el ingreso, por sus propios medios, de otro hombre que solicitaba asistencia por una herida de arma blanca.

El personal médico lo asistió de inmediato y lo diagnosticó con una herida corto punzante en pierna izquierda, por lo que quedó alojado en sala de Observación.

Un efectivo que presta guardia en el nosocomio se entrevistó con el herido, quien mencionó que la lesión se produjo durante una gresca y que conoce al agresor, pero se negó a aportar la identidad del mismo y a radicar una denuncia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector y que el hecho se investigue de oficio.

Por último, los efectivos de la Seccional 56° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.