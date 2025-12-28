Docentes denunciaron ayer la falta de pago del bono

EMILIANO SAAVEDRA

Docentes de la agrupación Hormiguero Docente, afiliados a Adep, se manifestaron ayer en la puerta del gremio para denunciar la falta de acreditación del bono anunciado para el sector, además de descuentos salariales que habrían impactado en los haberes de numerosos trabajadores de la educación. La situación generó malestar, preocupación e indignación entre los docentes, en un contexto económico marcado por la crisis y la pérdida del poder adquisitivo.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, una referente del espacio explicó que el bono debía comenzar a abonarse ayer. "Nosotros debíamos estar cobrando el bono dividido en dos cuotas, una de 150 mil pesos y el resto en enero, para los docentes que no superan los 1.400.000 pesos de salario. Aquellos que superaban ese monto debían percibir 200 mil pesos, pero muchos docentes revisaron sus cuentas y no tenían nada acreditado", señaló visiblemente molesta.

La situación se tornó aún más grave al constatar que otros sectores estatales ya habían percibido el bono. "Es una burla para la docencia, porque desde ayer a las 19 horas ya se había acreditado el pago a los demás trabajadores estatales. Hay irregularidades en la acreditación de los docentes", denunció.

Desde la agrupación indicaron que se inició un relevamiento de docentes afectados, a través de un formulario difundido en redes sociales, con el objetivo de recopilar datos y documentación que permitan realizar los reclamos correspondientes de manera formal. "Hay muchos docentes perjudicados y necesitamos saber cuántos somos para poder exigir respuestas", remarcó.

Además, recordaron antecedentes similares. "Este gobierno nos ataca constantemente y se burla de la docencia provincial. No es algo nuevo: el 1 de Mayo, Día del Trabajador, el pago extraordinario de 50 mil pesos tampoco se acreditó en tiempo y forma. Siempre el error aparece cuando se trata de docentes", expresó Lamas.

La situación se agrava al producirse en un fin de semana, cuando no pueden realizar reclamos administrativos hasta el lunes.

Otro punto que generó malestar fue que las puertas de Adep permanecieron cerradas durante toda la mañana, sin ningún comunicado oficial. "No informaron nada. Cerraron sin avisar. Es muy triste porque cuando necesitamos hacer reclamos o gestionar beneficios, el gremio está cerrado. Muchos docentes vinieron y se tuvieron que ir sin respuestas", lamentó.

El conflicto se profundiza aún más debido a que, según denunciaron, algunos maestros registraron descuentos en sus haberes, situación que agrava el panorama económico de las familias docentes.

De esta manera, el sector educativo cierra el año atravesado por múltiples problemáticas y con fuertes cuestionamientos tanto al Gobierno provincial como a la conducción gremial. En ese marco, manifestaron su expectativa de poder mantener una audiencia con la nueva ministra de Educación de Jujuy, Daniela Teseira. "Esperamos que nos pueda recibir a docentes de nivel inicial, primario y modalidades. Solicitamos una audiencia al Gobernador y no nos recibió. Queremos que conozcan realmente nuestras problemáticas; no hay mejor forma que el diálogo", afirmó.

Finalmente, desde Hormiguero Docente, expresaron con dureza el sentir del sector "nos siguen manipulando en medio de una crisis y la docencia desesperada por migajas. ¿Hasta cuándo soportaremos estos manoseos a nuestro sueldo y a nuestra labor?".