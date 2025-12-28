Adiunju convocará a una asamblea extraordinaria

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) convocó a una Asamblea Extraordinaria que se realizará el martes 30 de diciembre de 2025, a partir de las 9, con una hora de espera estatutaria, en la sede gremial ubicada en Necochea 270, planta baja, de la capital jujeña.

Según se informó desde el gremio, la convocatoria tiene como objetivo central evaluar el escenario actual que atraviesa el sistema universitario y debatir la continuidad del plan de lucha, en el marco de la protesta por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el tratamiento de la Reforma Laboral, iniciativas que generan una fuerte preocupación en el sector docente y no docente.

El orden del día de la asamblea contempla, en primer lugar, la designación de dos asambleístas para la firma del acta, seguido por el informe de las distintas secretarías de la organización sindical. Finalmente, se abrirá un espacio de análisis y debate sobre balances y perspectivas del plan de lucha, instancia clave para definir los próximos pasos del gremio frente a las políticas impulsadas a nivel nacional.

Desde Adiunju remarcaron la importancia de la participación de las y los afiliados, entendiendo que el actual contexto exige instancias colectivas de discusión y definición, en defensa de la universidad pública, el financiamiento educativo y los derechos laborales del sector.

La asamblea se enmarca en una serie de acciones gremiales y de debate que el sindicato viene desarrollando durante el año, en consonancia con las medidas impulsadas por el frente universitario a nivel nacional.

Una reforma "regresiva"

Recientemente, el gremio universitario había participado activamente de la Marcha Nacional Universitaria realizada el 18 de diciembre pasado, marchando hacia plaza Belgrano. La protesta se desarrolló en repudio a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional. Desde los sectores movilizados advirtieron que el proyecto profundiza el ajuste y pone en riesgo derechos fundamentales.