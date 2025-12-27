Hoy, noche de aventura con trekking a Las Pichanas

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy invita a la comunidad a sumarse al trekking nocturno a Las Pichanas que se realizará hoy, a las 18, desde el predio "Tierra Brava" ubicado a la vera de la ruta nacional 34.

Desde la intendencia, a cargo de Julio Bravo, destacan que se trata de una oportunidad para vivir una aventura nocturna por las yungas sampedreñas, una experiencia que los amantes de esta actividad no se pueden perder.

A lo largo de los siete kilómetros que posee el recorrido, con dificultad media, podrán apreciar la frescura de una zona que a lo largo del día es castigada por el calor, pero la vegetación y los árboles enseñan la importancia que tienen en nuestra vida. La salida está prevista a las 18 desde "Tierra Brava", pero desde la organización informaron que habrá 15 minutos de tolerancia para quienes estén atrasados ya que una vez que el grupo sale no podrá ser alcanzado estando solos. El Trekking nocturno a Las Pichanas está destinado a personas desde los 13 años en adelante, es una propuesta gratuita y pensada para vecinos y turistas amantes de la aventura y la naturaleza.

Las inscripciones se realizan en oficinas de la Dirección de Turismo ubicadas en la planta baja de la terminal de colectivos desde las 8 hasta las 13 o bien por teléfono al número 3888-363545. Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda, estar provistos de agua para hidratarse, una linterna tipo minero o de las comunes y repelente para los mosquitos.