Convenio con farmacias

Como parte de las actividades que desarrolla la dirigencia de la Asociación Jujeña de Trabajadores de Prensa (Ajutpren), este año se logró la firma de un convenio con la red de farmacias "Farmar", que beneficia directamente a los empleados del sector y su grupo familiar sin obra social, con descuentos de hasta el 40% en la compra de medicamentos y descuentos en otros productos de góndola que comercializa la empresa farmacéutica en sus sucursales en Jujuy.

Este acuerdo establece que los remedios que integran el vademécum Farmar correspondiente a "genéricos" tendrán un descuento del cuarenta (40%) por ciento sobre los precios de venta al público y los productos farmacéuticos que no figuran en el vademécum mencionado tendrán un descuento del diez (10%) por ciento, sobre el precio de venta al público.

Para acceder al beneficio, los pagos serán abonados exclusivamente de contado efectivo, transferencia, App "Modo" o con tarjeta de débito, y que el producto o especialidad farmacéutica no tenga precio de oferta ni tenga aplicado cualquier otro tipo de descuento, es decir obra social, bonificación especial, precio promocional entre otros. Los descuentos no podrán ser aplicados cuando el pago se realice con tarjeta de crédito.

Los afiliados también podrán acceder a las ofertas en artículos de limpieza, higiene personal, perfumería en las condiciones fijadas por la Red y podrán optar por los medios de pago que están previstos para estos casos.

Para todos los casos, los beneficiarios deberán identificarse como afiliado a Ajutpren, con la presentación del documento nacional de identidad.

Julio Flores, titular de Ajutpren, detalló que la red farmacéutica cuenta con cuatro sucursales en el centro de San Salvador de Jujuy, una en Palpalá, Perico y San Pedro. Además Farmar tiene previsto habilitar centros de atención con nuevas sucursales en los barrios Alto Comedero y Almirante Brown.

Para ello los afilados a la Ajutpren deberán reempadronarse, incluyendo los datos personales del grupo familiar. Mayores informes podrán obtenerse llamando al 3885176651.

La Ajutpren tiene previsto además continuar con las gestiones para lograr convenio con el ISJ y ampliar los servicios de cobertura social en salud, como también acercar diálogo con el gobierno provincial en búsqueda de viviendas para los trabajadores de prensa.