El sector gastronómico y hotelero cierra un buen año

La Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy impulsó durante el año instancias de formación, articulación institucional y trabajo conjunto con el sector público y privado.

En un año atravesado por desafíos para la actividad hotelera y gastronómica, la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy asumió un rol activo en la construcción de una agenda estratégica orientada a posicionar a la provincia como un destino gastronómico, articulando capacitación, representación institucional y trabajo territorial junto al sector privado.

Uno de los ejes centrales del año fue la articulación institucional, a partir de la firma de convenios de cooperación con los municipios de San Salvador de Jujuy, Tilcara y Perico, y con la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de El Carmen. Estos acuerdos permitieron avanzar en acciones conjuntas de formación profesional, facilitar el acceso a espacios para capacitaciones y ampliar beneficios para prestadores hoteleros y gastronómicos, especialmente del interior provincial.

En materia de capacitación, la Cámara, junto a Fehgra y organismos provinciales y municipales, promovió durante el año cursos presenciales y virtuales orientados a mejorar la calidad, la competitividad y la profesionalización del sector. En articulación con el municipio de San Salvador de Jujuy, se desarrollaron instancias formativas como Liderazgo, Gestión y Motivación de Equipos de Trabajo, durante el mes de junio, y Atención al Cliente y Manejo de Quejas, en julio, destinadas a fortalecer la gestión interna y la calidad del servicio en establecimientos hoteleros y gastronómicos. Estas acciones se complementaron con capacitaciones vinculadas a nuevas tendencias en gastronomía e innovación de menús, realizadas tanto en la capital como en localidades del interior, en el marco del programa federal de formación de Fehgra.

Un hito destacado de la agenda 2025 fue la organización de la Ronda Clasificatoria Jujuy del Torneo Federal de Chefs Fehgra, que tuvo un carácter histórico al desarrollarse, por primera vez, en dos sedes dentro de la provincia. Esta decisión respondió a la demanda de socios y nuevos actores del sector gastronómico, que buscaban mayores oportunidades de participación y una plaza concreta para competir en la final nacional del certamen en Hotelga.

Las rondas se realizaron en Tilcara, como sede Quebrada y Puna, y en San Salvador de Jujuy, como sede Valles y Yungas, permitiendo una participación amplia y representativa de los distintos territorios gastronómicos de la provincia. En este marco, la Cámara fortaleció además la articulación con el sistema educativo, mediante acuerdos con la Carrera de Hotelería del IES Nº 11, cuyos estudiantes acompañaron activamente en la logística y el desarrollo de la competencia en la sede Valles, integrando formación académica y práctica profesional.

Como complemento de la competencia, se llevó adelante el Workshop "Jujuy, Cultura y Sabores", un espacio de encuentro entre empresarios, proveedores, instituciones educativas y referentes del sector público y privado, que combinó capacitación, innovación y promoción de la identidad gastronómica local.

En el plano de la formación internacional, la Cámara acompañó la participación de empresarios hoteleros en el Curso "Gestión Hotelera para Empresarios Fehgra", desarrollado en Galicia, España, una experiencia orientada a incorporar nuevas miradas sobre gestión, sostenibilidad y planificación estratégica en la hotelería. En paralelo, referentes del sector gastronómico de Jujuy participaron del programa "Experiencias Internacionales para Chefs y Empresarios Gastronómicos", impulsado por Fehgra y desarrollado en España e Italia, que incluyó instancias de actualización en instituciones de prestigio como el Basque Culinary Center de San Sebastián y la Universidad Complutense de Madrid, además de espacios vinculados a innovación y equipamiento gastronómico.

En este proceso de fortalecimiento institucional, la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy (Chryaj) organizó la Reunión Regional del NOA de Fehgra, que reunió en San Salvador de Jujuy a representantes de las principales entidades asociadas de Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Las Termas de Río Hondo y Jujuy. El encuentro contó con la presencia del gobernador de la provincia, autoridades provinciales y municipales, y el acompañamiento de entidades del sector turístico local, entre ellas la Cámara de Turismo de Jujuy, la Red de Turismo Sostenible de Jujuy, la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de El Carmen, Farvyt Jujuy y AHT Jujuy. La jornada permitió tender puentes de diálogo entre entidades locales, el gobierno y organismos interprovinciales, fortaleciendo el rol de la Cámara como espacio de articulación sectorial.

Este protagonismo territorial tuvo su correlato en el plano nacional, cuando durante la Asamblea Anual de Fehgra el presidente de la Cámara jujeña, Cristian Boglione, fue designado coordinador regional del NOA, y Jorge Ramos, ratificado al frente del Departamento de Capacitación y Formación Profesional, reflejando el reconocimiento al trabajo sostenido que la entidad viene desarrollando en la provincia y fortaleciendo el rol de Jujuy dentro de la agenda federal del sector.

Desde la Cámara destacaron que el balance 2025 refleja un trabajo continuo junto a socios, orientado a defender los intereses del sector privado, ampliar oportunidades de capacitación y contribuir de manera sostenida a la construcción de Jujuy como un destino gastronómico, con identidad, calidad y proyección.