Asesinaron a puñaladas a una mujer y a su hija de trece años

El hallazgo de dos mujeres asesinadas a puñaladas en una vivienda de Villa Mercedes generó conmoción en la provincia de San Luis.

Las víctimas, identificadas como Vanesa Zanni y su hija de 13 años, Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, fueron encontradas sin vida el sábado pasado por la mañana, en su domicilio del barrio puntano de San José.

La principal hipótesis de la investigación apuntaba a una joven de 21 años, quien residía ocasionalmente en la vivienda de las víctimas, y a su pareja.

En ese contexto, oficialmente se informó que hay dos detenidos: un hombre y una mujer que recientemente fueron arrestados en la provincia de La Pampa.

El arresto se dio "como resultado de un trabajo interjurisdiccional" de la Policía de San Luis en conjunto con sus pares de las provincias de La Pampa, Mendoza y Córdoba, que realizaron las tareas de inteligencia para dar con los protagonistas.

"Fue fundamental establecer una línea de búsqueda, en virtud de que las personas actualmente detenidas contaban con varios días de anticipación para una posible salida de la provincia", reza el parte oficial.

La detención se concretó en un tramo de la ruta nacional Nº 188, en inmediaciones de las localidades pampeanas de Quetrequén y Maisonnave. En las próximas horas serán trasladados ambos sospechosos a San Luis.

La búsqueda de esta mujer, que habría estado previamente bajo resguardo tras una solicitud de paradero efectuada por su padrastro y tiene algún grado de discapacidad, representó siempre una de las líneas centrales de la investigación de Gisela Milstein, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 5, que coordinó las tareas junto a la División Delitos de la Policía provincial.

El escenario del crimen se ubica en el extremo sur de la calle Leonismo Argentino, una zona caracterizada por la presencia de terrenos baldíos y viviendas precarias cercanas al Río Quinto, detalló un medio local.

El procedimiento policial se inició tras el aviso de una vecina que no veía movimientos en la casa desde hacía varios días y alertó al 911.

Al ingresar, los efectivos hallaron los cuerpos de Vanesa Zanni y de su hija con evidentes signos de haber sufrido múltiples heridas de arma blanca.

Según fuentes citadas de los medios locales, Zanni había formado parte del programa "Familia Solidaria", por el que brindaba alojamiento temporal a menores y jóvenes excluidos de sus hogares por decisión judicial o situaciones familiares.

La presencia en el domicilio de una joven, señalada como la principal sospechosa por la Policía, amplió el abanico de hipótesis, incluso que pueda tratarse de una testigo relevante o incluso de otra víctima.

Luego, los detectives incorporaron una nueva línea de investigación. La Policía de San Luis difundió un pedido de paradero y demora para la joven y su pareja, indicaron fuentes del caso a Infobae. Se trata de Axel Emiliano Crisito, de 25 años.

El requerimiento fue solicitado por el jefe de la fuerza Pablo Vieytes. Ambos jóvenes, según las descripciones, se encontrarían indocumentados y presentan retraso madurativo, un dato incorporado en la alerta para facilitar su identificación que finalmente dio sus frutos la tarde de ayer, con el arresto en La Pampa.

Conmoción

La trágica noticia tuvo un fuerte impacto en el barrio puntano, ya que Zanni era reconocida por su labor solidaria y su compromiso con la comunidad. Los medios locales remarcaron la conmoción entre vecinos y allegados.

El Ministerio de Educación de San Luis publicó en sus redes sociales un sentido mensaje dirigido a la adolescente asesinada, en el que lamentó su "irreparable pérdida".

Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, conocida como "Tati", era alumna de la Escuela Técnica N°19 Bernardino Rivadavia. "Acompañamos a sus familiares en ese doloroso momento y despedimos con afecto", cierra el mensaje de la cartera de Educación.

En Facebook, el posteo recibió varios comentarios en los que usuarios pidieron justicia por las víctimas y dieron sus condolencias.

"Qué tristeza tan grande. Que Dios les dé mucha fuerza a la familia para seguir adelante y que brille para las dos la luz que no tiene fin amén", reza una de las publicaciones.