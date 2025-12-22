Costo de crianza en Jujuy: noviembre consolidó los valores más altos del año

ABIGAIL TERAN

El costo de la canasta de crianza en Jujuy volvió a incrementarse en noviembre y alcanzó los valores más altos del año para todos los tramos etarios, reflejando el impacto sostenido de los aumentos en bienes, servicios y tareas de cuidado sobre el presupuesto de los hogares con niños y niñas a cargo.

Según el informe oficial de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), criar a un niño o niña menor de un año demandó en noviembre $440.175, mientras que el costo para el tramo de 1 a 3 años ascendió a $521.948.

En el caso de los niños y niñas de 4 a 5 años, la canasta se ubicó en $439.090 siendo esta la más baja de los tramos analizados. Y para el grupo de 6 a 12 años alcanzó los $548.819, el valor más elevado de todos los segmentos y de todo el año.

El dato más relevante del informe es que todos los tramos registraron en noviembre su valor máximo de los últimos 13 meses reportados por la Dipec, consolidando una tendencia de subas constantes que, si bien fueron moderadas en algunos períodos, no lograron revertirse. En particular, el tramo de 6 a 12 años mostró el mayor peso económico, con un incremento sostenido que lo llevó a superar holgadamente el medio millón de pesos al igual que la canasta para los de 1 a 3 años.

Para calcular el costo total de la canasta de crianza la entidad contempla dos componentes: el costo mensual para adquirir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes; y el costo del cuidado, que valora el tiempo destinado a las tareas de asistencia diaria.

El mes pasado, los bienes y servicios representaron $132.236 para menores de un año; $170.018 para el tramo de 1 a 3 años; $219.134 para niños de 4 a 5 años; y $268.250 para el grupo de 6 a 12 años.

Por su parte, el costo del cuidado continuó siendo el componente de mayor peso en los tramos más pequeños. En noviembre, cuidar a un menor de un año tuvo un valor estimado de $307.939, mientras que para niños de 1 a 3 años ascendió a $351.930, el monto más alto dentro de este tramo etario. En el caso de los niños de 4 a 5 años, el cuidado se valuó en $219.956, similar a los bienes y servicios, y para el grupo de 6 a 12 años en $280.569, considerando una menor carga horaria mensual.

La comparación interanual muestra que, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, la canasta de crianza aumentó más de $63 mil en el caso de los menores de un año y más de $76 mil para los niños de 1 a 3 años, mientras que la variación para los de 4 a 5 años es de casi $75 mil. Por último, en el tramo de 6 a 12 años, el incremento casi alcanzó los $93 mil en un año, evidenciando que el costo de criar hijos en edad escolar sigue siendo el más pesado para las familias jujeñas.

Así, el reporte de la Dipec puso nuevamente a la vista que, aun en un contexto de desaceleración inflacionaria respecto de períodos anteriores, el costo de la crianza continúa en niveles elevados, presionando los ingresos de los hogares y consolidando el peso económico que implica garantizar condiciones básicas de desarrollo para la primera infancia, la niñez y la adolescencia en la provincia.

Cifras nacionales

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó con anterioridad la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años) pero con las cifras a nivel nacional.

En el informe detalló que para el tramo de menores de 1 año se requirió en total $450.355, para los de 1 a 3 años la canasta ascendió a $535.823 y para los de 4 a 5 años, $454.165. Y en consonancia con Jujuy, con $571.106, el grupo de 6 a 12 años fue el de mayor peso económico.