Se hizo pasar por un familiar y robó $1.4 millones a un jubilado

Una mujer es intensamente buscada por los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8 de Palpalá, luego de engañar a un hombre de 79 años y robarle 1.4 millones de pesos.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás, cuando la víctima caminaba por inmediaciones de las vías del tren y una mujer se le acercó, lo saludó amistosamente haciéndose pasar por una sobrina, quien se ofreció a acompañarlo hasta su vivienda del barrio Martijena.

Según consta en la denuncia penal, la mujer se quedó varios minutos en el interior del inmueble y una vez que la joven decidió retirarse, el hombre la acompañó hasta la parada de colectivos.

Cuando regresó a su casa, el hombre de 79 años cayó en cuenta que le había robado un bolso que estaba en su habitación, donde tenía ahorrado alrededor de 1.4 millones de pesos y tarjetas de débito y crédito de la entidad bancaria donde cobra su jubilación.

La denuncia se realizó en la Seccional 23º de Palpalá, y las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, para avanzar con la investigación.

Por otra parte se supo que la víctima realizó un identikit de la joven que lo engañó y ahora los efectivos la buscan intensamente para que comparezca ante la Justicia.

Los efectivos de la Seccional 23º de la ciudad de Palpalá quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que estos tipos de hechos son denunciados con mucha frecuencia en los últimos meses, donde hay personas en la vía pública que engañan a adultos mayores, haciéndose pasar por un familiar, insisten en acompañarlos a su vivienda y luego cometen estos delitos.