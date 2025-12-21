CDI cerraron ciclo e inician las inscripciones 2026

La municipalidad de San Pedro de Jujuy inició las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 del CDI "Pasitos de Vida" y "Pinceladas de Amor", al mismo tiempo que días atrás culminó el periodo 2025 con buenos resultados.

Angie Peñaloza, titular del área Niñez, Adolescencia y Familia, destacó que "fue un año colmado de juegos, crecimiento y primeros pasos que marcan el inicio de grandes sueños, contando con el apoyo del secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo, que a lo largo del periodo escolar estuvo pendiente de las diversas actividades".

Por otro lado contó que, "las nuevas vacantes se habilitan el 22 de diciembre". Por única vez se paga un bono de contribución de $5.000 pesos destinados a materiales y suministros para las docentes. En cuanto a los requisitos, la directora preció que deben presentar fotocopia del DNI del niño, del padre, la madre o tutor, partida de nacimiento, certificado de residencia y convivencia, certificado de buena salud.

Los cupos son limitados. Cuentan con salita maternal de 1 a 3 años tanto turno mañana y tarde en La Merced, y salas de 2, 3 y 4 años en La Nueva Ciudad.