Recomendaciones oficiales tras los primeros casos de influenza A H3N2 en Argentina

El Gobierno nacional difundió recomendaciones preventivas para evitar la circulación de la influenza A H3N2 subclado K, variante que ha encendido alertas en países de Europa, América y Asia. Hasta el momento, Argentina registró tres casos.

Recomendaciones sanitarias

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado difundido en X que, si bien la variante “no ha demostrado ser más grave que otras”, es necesario mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, entre ellas:

lavado frecuente de manos;

cubrirse al toser o estornudar;

no compartir objetos personales;

ventilar adecuadamente ambientes;

limpiar y desinfectar superficies;

consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.

Vacunación y grupos priorizados

La autoridad sanitaria recordó que deben recibir la vacuna antigripal anual:

niños de 6 a 24 meses;

embarazadas y puérperas;

personas de 2 a 64 años con factores de riesgo;

mayores de 65 años;

personal de salud y estratégico.

También recomendó mantener actualizados los esquemas de inmunización del Calendario Nacional de Vacunación, cuya cobertura es gratuita en vacunatorios y centros de salud.

Contexto regional

La variante K del virus H3N2 viene generando presión hospitalaria en Europa y Asia. En la región, países como Chile y Perú ya confirmaron contagios, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas y reforzaron campañas de vacunación.

Síntomas de la gripe H3N2, o influenza A

Las personas pueden desarrollar síntomas respiratorios de un momento a otro, como una tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. En algunos casos la persona experimenta secreción nasal y estornudos, y conforme pasan los días puede ocurrir que la tos se ponga más intensa.

A esto se le suma una fiebre de 38 grados o más. Ese cuadro de temperatura elevada incluye escalofríos, malestar general y una sensación intensa de cansancio.

El dolor muscular o en las articulaciones es otro síntoma básico de la gripe H3N2, especialmente en piernas, espalda y brazos aunque no sólo limitada a esas partes del cuerpo.

Síntomas de Covid-19

El paciente experimenta fiebre y tos además de dolor muscular, malestar general y fatiga, pero hay un síntoma característico que no se presenta en la influenza A: la pérdida de olfato (anosmia) y gusto (ageusia).

Con ese dato clave es posible discernir en la mayoría de los casos, pero no en todos, porque el Covid-19 asintomático es muy común. Por eso la consulta médica siempre es recomendable.

El mundo vivió una situación de caos, incertidumbre y volatilidad -aún con las medidas de aislamiento- debido a la pandemia de Covid-19, pero con el desarrollo de las vacunas y pasado el evento inicial la crisis sanitaria no tendría por qué repetirse.

En el caso de la gripe A (H1N1), la Argentina sufrió una verdadera crisis de contagios entre 2009 y 2010, lo que mantiene el estado de alerta por la confirmación de tres casos en menores de edad, dos en Santa Cruz y uno en la Ciudad de Buenos Aires.