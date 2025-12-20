Varios animales muertos tras vuelco de un camión

Más de cincuenta animales porcinos que eran trasladados en un camión, murieron o tuvieron que ser sacrificados, luego del vuelco del rodado.

El hecho se registró ayer, alrededor de las 12.30, en un tramo de la ruta nacional Nº 34, a la altura del paraje Palo Marcado de Perico.

En esas circunstancias, el conductor de un camión perdió el control del rodado y terminó volcando. A raíz del violento impacto, la mayoría de los animales perecieron en el lugar y otros tuvieron que ser sacrificados, debido a las graves heridas que presentaban. Además, algunos animales fueron trasladados al matadero municipal.

Los efectivos de la Seccional 21º de la ciudad de Perico tomaron conocimiento de hecho y de inmediato una comisión de policías se hizo presente en el lugar, junto al personal de Seguridad Vial, quienes reordenaron el tránsito vehicular que estuvo varios minutos cortado en su totalidad.