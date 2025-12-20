28°
20 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cristina Kirchner
Feria Navideña
secuestro millonario
Navidad 2025
violencia callejera
ruta nacional Nº 34
Cristina Kirchner
Feria Navideña
secuestro millonario
Navidad 2025
violencia callejera
ruta nacional Nº 34

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ruta nacional Nº 34

Varios animales muertos tras vuelco de un camión

Transportaba cincuenta porcinos y perdió el control.

Sabado, 20 de diciembre de 2025 23:04
SINIESTRO | EN EL LUGAR TRABAJARON EFECTIVOS DE LA SECCIONAL 21º.

Más de cincuenta animales porcinos que eran trasladados en un camión, murieron o tuvieron que ser sacrificados, luego del vuelco del rodado.

El hecho se registró ayer, alrededor de las 12.30, en un tramo de la ruta nacional Nº 34, a la altura del paraje Palo Marcado de Perico.

En esas circunstancias, el conductor de un camión perdió el control del rodado y terminó volcando. A raíz del violento impacto, la mayoría de los animales perecieron en el lugar y otros tuvieron que ser sacrificados, debido a las graves heridas que presentaban. Además, algunos animales fueron trasladados al matadero municipal.

Los efectivos de la Seccional 21º de la ciudad de Perico tomaron conocimiento de hecho y de inmediato una comisión de policías se hizo presente en el lugar, junto al personal de Seguridad Vial, quienes reordenaron el tránsito vehicular que estuvo varios minutos cortado en su totalidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD