Hay más ferias, pero menos compradores

En vísperas de la festividad navideña, este matutino recorrió la feria del populoso barrio San Pedrito, conocida como “El Bachi 2”, donde dialogó con vendedores y emprendedores para conocer el balance de ventas a cuatro días de la nochebuena.

Según manifestaron los feriantes, el movimiento de gente es constante, pero las ventas continúan siendo bajas. “La gente viene a alimentar la vista”, expresó uno de los vendedores, reflejando una percepción compartida por varios puestos.

Durante la recorrida se observó a numerosos vecinos paseando por la feria, consumiendo jugos, minutas y comidas al paso, aunque sin concretar compras de indumentaria o regalos navideños. En ese contexto, los comerciantes señalaron que, si bien los precios se mantienen, el consumo no acompaña.

"Lo que veo, hay mucha competencia en varias ferias. Así que está un poco difícil, digamos, la venta" algunos vendedores atribuyeron la caída en las ventas a la habilitación de nuevas ferias en distintos puntos de la ciudad, lo que provocó una mayor dispersión de compradores.

"Es poca la venta. Nada que ver cómo años atrás. La plata no le alcanza, yo creo eso" indicó una vendedora de ropa a nuestro medio

Otros indicaron que las familias priorizan la compra de mercaderías y alimentos básicos por sobre regalos u otros artículos.

Pese al escenario adverso, los feriantes mantienen la expectativa de que las ventas mejoren en los próximos días o en la previa de las celebraciones de Año Nuevo.