Atacaron a pedradas a colectivos de transporte y vehículos particulares

Durante la noche del viernes se registraron violentos ataques con piedras contra unidades del transporte público y un vehículo particular en inmediaciones de la pasarela ubicada antes del sector del Complejo Sandoval.

Según se informó, al menos dos colectivos que circulaban por el lugar fueron agredidos con elementos contundentes, lo que provocó la rotura de uno de los vidrios. En uno de los casos, una piedra rebotó dentro de la unidad e impactó contra una pasajera, ocasionándole una lesión en el rostro, a la altura del ojo, generando momentos de tensión entre los pasajeros.

De acuerdo a los primeros datos, los presuntos autores serían menores de edad, quienes también habrían arrojado piedras contra un automóvil particular, provocando daños materiales. Tras los hechos, personal policial intervino en la zona y demoró a los involucrados.

Los colectivos afectados y los pasajeros fueron trasladados a la Seccional N°62 "Comisaría de Sargento Cabral" donde se labraron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.