Anuario de Turismo

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, mañana desde las 10 en el Museo de El Cabildo (Belgrano 493), presentará el Anuario de la Cultura y Turismo, cerrando la gestión 2025 que como en las anteriores logró excelente resultados para ambas actividades.

Estará acompañado de los secretarios José Rodríguez Bárcena y Diego Valdecantos, de Cultura y Turismo respectivamente y los equipos de trabajo que conforman ambas secretarias.

En la ocasión anunciará las actividades para la temporada estival.