Dura advertencia de Putin a Europa: “Si quieren guerra, estamos listos”

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, Rusia “está lista”, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú.

“No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos. Aquí no debe haber ninguna duda”, declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente ruso recibirá al enviado norteamericano Steve Witkoff y al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir el plan de Washington para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El mandatario también rechazó las propuestas europeas para un plan de paz con Ucrania. “Ellos mismos se apartaron de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EE.UU., Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra”, dijo.

Putin denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias “inadmisibles” para Moscú con el único fin de “bloquear todo el proceso de paz” y “culpar a Rusia de rechazar ese proceso de paz”.

Putin llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la “ilusión” de que pueden infligir una “derrota estratégica a Rusia" y volver “a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno”.

El mandatario insistió en que el ejército ruso tomó el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.

En un mes, Rusia se apoderó de 701 km2 de Ucrania, el segundo mayor avance después del de noviembre de 2024 (725 km2), excluyendo los primeros meses de la guerra en 2022, cuando el frente era muy móvil.

La Casa Blanca se declaró el lunes “muy optimista” sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a casi cuatro años de conflicto entre Rusia y Ucrania.

Donald Trump y su equipo “trabajaron muy duro en este asunto y desean sinceramente que esta guerra termine”, aseguró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.