Prisión preventiva para la adolescente acusada por matar a su novio

Nahiara, la joven de 16 años, acusada de asesinar a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Montes en Lanús, deberá cumplir prisión preventiva y, aunque solicitó cumplir con la aprehensión en su domicilio, el beneficio fue negado durante la audiencia que se realizó este 2 de diciembre.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la imputada declaró esta mañana ante el fiscal Juan Ignacio Colazo y dio su versión sobre lo que pasó, la relación que mantenían y cómo logró mantenerse prófuga de la Justicia durante varios días.

La joven quedó detenida el pasado 28 de noviembre en la casa de su tío en La Matanza y a pocos días de su arresto decidió prestar testimonio junto con su abogada para tratar de desligarse del caso.

Mientras que una de las hermanas mayores del joven, Tamara López Monte, sostuvo que la presunta asesina ya había golpeado a Santiago y que consideraba que “a los hombres hay que golpearlos”, la acusada relató que el joven se había quedado a dormir en su casa e iniciado una discusión.

La señalada rememoró: “Salgo de la cama y decido salir a comprar en mi moto. Cuando la prendo viene corriendo a la cocina, me saca la llave y me dice que no me iba a ir a ningún, por lo que discutimos”.

Según el escrito al que pudo acceder Noticias Argentinas, la imputada sostuvo que el crimen fue en defensa propia y describió un forcejeo previo en el que se mostró “asustada” y contó su versión de los hechos.

Días atrás, la hermana de la víctima había descrito a Nahiara como una persona peligrosa y violenta.