Internado en grave estado luego de un siniestro vial

Un hombre de 35 años se encuentra internado en grave estado luego de derrapar la moto que conducía en un siniestro ocurrido en el barrio San Pedrito de la capital jujeña. El acompañante también debió ser hospitalizado en el "Pablo Soria". Se investigan las causales del incidente y si participó otro vehículo.

De acuerdo a la información policial, ayer por la madrugada el Sistema 911 recibió el alerta acerca de un incidente vial en la esquina de la avenida Carlos Gardel y la calle Puya Puya, del mencionado sector barrial capitalino.

Por esa razón de inmediato una comisión policial arribó al lugar señalado, siendo que alrededor de las 1.15 observaron a dos hombres sobre la cinta asfáltica visiblemente heridos y a una moto de 110 cc de cilindrada, a pocos metros de los motociclistas.

Además, fue solicitada la presencia del Same, que también se constituyó en el escenario del incidente vial para realizarle las primeras curaciones a los lesionados. Minutos más tarde, ambos fueron trasladados de urgencia al hospital "Pablo Soria" de la capital provincial.

Con respecto al estado de salud de los motociclistas, según fuentes policiales, al cierre de esta edición el conductor se encontraba en grave estado en la unidad de terapia intensiva, mientras que su acompañante no estaba tan comprometido, aunque continuaba internado.

Por estas horas, lo que se sabe es que el conductor del rodado perdió el control y cayó junto a su acompañante sobre la cinta asfáltica. A raíz de lo sucedido, por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se constituyó el personal de Criminalística para realizar el peritaje que permita conocer las causales del incidente.

Más allá de esta labor, hasta el momento no se conoce si participó en el siniestro algún otro vehículo. Finalmente, Seguridad Vial no le pudo practicar la prueba de alcoholemia al conductor de la moto por el estado de salud en que se encontraba.