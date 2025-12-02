Desde mañana, taller "Navidad Sustentable"

El Centro de Innovación Educativa, que depende del Ministerio de Educación, realizará desde mañana el taller gratuito denominado "Navidad Sustentable", para chicos de 9 a 12 años de edad.

Se indicó que en esos talleres se crearán decoraciones navideñas utilizando materiales reciclados y técnicas de la cultura Maker. La propuesta busca fomentar el cuidado del medioambiente mientras los participantes desarrollan habilidades creativas y técnicas para decorar el arbolito de Navidad.

La iniciativa se repetirá el 10 y el 17 del corriente mes, siempre en el horario de 15.30 a 17.30.

La inscripción de interesados se realiza a través de un formulario online en https://forms.gle/cHce1DYpYUN2QAoA6.

Se destacó que los cupos son limitados, y si los interesados no pueden completar el formulario correspondiente, mandar un mensaje al 388 15-404-5142 para que los ayuden en la inscripción.

Cabe señalar que el Centro de Innovación Educativa, sede del taller, está en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití del barrio Alto Padilla (Ciudad Cultural).

Curso de poesía

Este jueves de 19 a 21, en el Centro Caja, Alvear 534, se realizará el curso "La poesía y la música como expresiones del patrimonio vivo de Lozano", que estará a cargo de la Gestión Cultural Brian Chañe, según se informó oficialmente. Por inscripciones, los interesados deberán contactarse con el 3884349203 o bien con el e-mail: [email protected].

Es importante destacar que la actividad tiene cupos limitados, aunque el ingreso es libre y gratuito.